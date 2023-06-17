Yağmur uyarısının yapıldığı İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı!
Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu İstanbul'da yağmur öncesinde şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteorolojinin uyarıları ile birlikte İstanbul ve birçok şehirde yağmur bekleniyor.
Yağmur öncesinde İstanbul’da gece yarısına doğru çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Geceyi gündüze çeviren şimşekler Üsküdar sahilden görüntülendi.
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