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Yağmur suyuyla hayatını kaybeden ‘Cici Baba’yı çevredeki vatandaşlar anlattı

İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliğini tespit etme çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre şahsın ’Cici Baba’ lakabıyla tanınan bir evsiz olduğu ortaya çıktı.

18 Ağustos 2019 Pazar 17:24
Yağmur suyuyla hayatını kaybeden ‘Cici Baba’yı çevredeki vatandaşlar anlattı

İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliğini tespit etme çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre şahsın ’Cici Baba’ lakabıyla tanınan bir evsiz olduğu ortaya çıktı.


İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini ve bazı alt geçitleri su basmıştı. Bu noktalardan birisi de Unkapanı alt geçidi olmuştu. O geçidin altında uzun zamandır yaşayan ve adının kimsenin bilmediği bir evsiz sular altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü olay sonrasında kimliği tespit edilmeye çalışılan kişinin Unkapanı çevresinde ‘Cici Baba’ lakabıyla bilindiği ortaya çıktı. 60’lı yaşlarda olduğu belirtilen evsizi tanıyan çevredeki vatandaşlar ‘Cici Baba’yı anlattı.


Unkapanı alt geçidine yakın bir noktada oturan Halil Demir, “Bir arka sokakta oturuyorum, her sabah buradan geçip işe giderken burada gariban kendi halinde olan yaşlı bir insandı. Geçenlerde bir ambulans geldi onu kaldırıp hastaneye götürmek istediler ancak gitmek istemedi. Dün burayı su basmış haberlerde gördüm hayatını kaybetmiş çok üzüldüm. Hayvana değer verebiliyorsak, insana daha fazla kıymet vermemiz gerekiyor” dedi.


Öte yandan, cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ’Cici Baba’ lakaplı şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 17:24
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