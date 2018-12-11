Yağmur nedeniyle düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sağanak nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı.



İlçeye bağlı Şengil Köyü yakınlarında 2 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle gevşeyen kayalar karayoluna düştü. Yol, kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapanırken, karayolları ve belediyeye bağlı ekipler kaya parçalarını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.