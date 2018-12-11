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Yağmur nedeniyle düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı

Adıyaman Gerger'e bağlı Şengil Köyü yakınlarında 2 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle gevşeyen kayalar karayoluna düştü

11 Aralık 2018 Salı 17:30
Yağmur nedeniyle düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sağanak nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı.

İlçeye bağlı Şengil Köyü yakınlarında 2 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle gevşeyen kayalar karayoluna düştü. Yol, kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapanırken, karayolları ve belediyeye bağlı ekipler kaya parçalarını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:30
  1. Adıyaman
  2. Gerger
  3. şiddetli yağışlar
  4. kaya parçaları yola düştü

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