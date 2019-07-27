Yağmur Gökdemir, aday kadroya davet edildi Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor forması giyen Yağmur Gökdemir, 2020 milli takım aday kadro oluşturması için davet edildi.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor forması giyen Yağmur Gökdemir, 2020 milli takım aday kadro oluşturması için davet edildi.

01-05 Ağustos tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Gelişim Kampına katılmak üzere TVF tarafından davet edilen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor forması giyen lisanslı sporcu Yağmur Gökdemir ay-yıldızlı forma heyecanı sardı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’dan yapılan açıklamada, “Antrenörlerimiz Seher ve Harun Şahin’i kutluyor, Türk sporuna hizmet etme gayesiyle çalışmalarını sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulübü olarak sporcumuza başarılar diliyoruz” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.