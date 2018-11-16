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Yağmur etkisini arttırdı! Evler tahliye edildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle jandarma ekipleri bazı evleri tahliye etti.

16 Kasım 2018 Cuma 23:25
Yağmur etkisini arttırdı! Evler tahliye edildi

Şırnak’ta sabah saatlerinden beri etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Şırnak yolu ulaşıma kapandı. Heyelanların meydana geldiği ilçede, jandarma ekipleri bazı evleri vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye etti.

Beytüşşebap’ta sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, ilçede hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlar yüzünden Şırnak-Beytüşşebap yolu trafiğe kapandı.

 

Evler tahliye edildi

Beytüşşebap Belediyesi, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolun açılması için çalışma başlattı.

Ayvalık Jandarma Karakolu ekipleri de, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı köylerdeki evleri tahliye etti.

İlçede sağanak yağış etkisini sürdürerek devam ediyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 23:25
  1. Şırnak
  2. sağanak yağmur

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