Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut vefat etti

Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut vefat etti04 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
İSTANBUL (AA) - Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut hayatını kaybetti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, Süleyman Bulut'un vefat ettiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Süleyman Bulut'un naaşı, bugün öğle namazını müteakip İzmir Kahramanlar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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