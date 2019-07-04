Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut vefat etti



İSTANBUL (AA) - Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut hayatını kaybetti. Türkiye Güreş Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, Süleyman Bulut'un vefat ettiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi. Süleyman Bulut'un naaşı, bugün öğle namazını müteakip İzmir Kahramanlar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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