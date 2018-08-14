Yağlı fırın camını temizlenin pratik yöntemi

Fırında hazırlanmış yemekler çok lezzetlidir ama her kullanımdan sonra fırın temizlense de fırın camı genellikle unutulur. Ya da ne kadar özen gösterilerek temizlense de, fırın camı istenilen ışıltıda olmayabilir.

Fırın camını ışıl ışıl yapmak için sert, zehirli kimyasal ürünlere ihtiyacınız yok. Fırın camını doğal yoldan çok kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Fırın camını temizlemek için sadece karbonata ve suya ihtiyacınız var. Karbonata biraz su ilave edin ve bir macun elde edin. Sonra bu macunu fırın camının her yerine sürün. Kısa bir süre bekleyin ve süngerle ovalayarak fırın camındaki tüm kirleri temizleyin. Daha sonra temiz bir bez yardımı ile camı iyice silin. Bu yöntemle fırın camının kolayca temizlendiğini göreceksiniz.