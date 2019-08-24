Yağlı turşu tarifi. Yağlı biber turşusu nasıl yapılır? Yağlı turşu ne kadar dayanır? Yağlı turşu biberi nasıl yapılır? sorusu kışlık konserve yapacak bayanların en sıklıkla sorduğu soruların başında gelmekte.

Yağlı biber turşusu malzemeleri

4 diş sarımsak

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı sirke

20 çay kaşığı tuz

5-6 adet kırmızı biber

2- 2.5 kg biber

Yapılışı;

Biberler kesilir, pet şişeye doldurulur. Kırmızı acı biberler eklenir. Sarımsak ilave edilir, ayçiçek yağı ve tuz eklenir. Kapağı sıkıca kapatılarak yaklaşık on gün beklenir.

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Malzemeler:

1.5 KG Kıl Biber

1 KG Karışık Biber

1 Demet Maydanoz

1 Su Bardağı Üzüm Sirkesi

1 Su Bardağı Sıvı Yağ

1 Su Bardağı Zeytin Yağı

2 Baş Sarımsak

2 Yemek Kaşığı Kaya Tuzu

Yağlı biber turşusu yapılışı

Önce biberleri yıkayalım, saplarını keselim. Sap tarafından uç kısımlarına doğru bıçakla hafifçe çizik atarak yaralım. Derin bir tencereye su, zeytinyağı, üzüm sirkesi ve tuzu koyalım ve kaynatalım. Harlı ateşte kaynayan suya biberleri ve sarımsakları atalım ve 2-3 dakika kaynatalım, ocakta fazla tutmayalım biberler hafif diri kalsın. Biberleri temiz bir maşayla alarak kavanoza dolduralım.

Tencerede kalan turşu suyunu kavanozun üzerinde 1-1, 5 cm boşluk kalacak şekilde kavanoza ekleyelim. Soğuyunca kapağını sıkıca kapatarak turşuyu buzdolabına alalım. 3-4 gün sonra tüketmeye başlayabilirsiniz.