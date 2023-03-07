Yağları en hızlı yakan su: Öyle bir etkisi var ki yapmayan bin pişman olur! Bu faydasını kimse bilmiyor
Kilo vermek sinir bozucu bir iştir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme programını yürütmek zor iş. Özellikle sağlıksız beslenmeden kaynaklı olarak göbek bölgesinde depolanan yağlar son derece can sıkıcı olabilir. Göbek yağı sadece estetik değil sağlık yönünden de riskli. Spor salonlarında saatlerce zaman harcıyorsunuz eve gelip tartılınca ise gelişme göremiyorsunuz. Yeni bir yöntem denemeye ne dersiniz ? Mesela zencefil suyu. Zencefil adalelerde oluşan irini azaltma özelliği vardır. Yapılan araştırma sonucu ilk kez ortaya çıktı. her gün zencefil tüketen egzersiz yaptıktan sonra daha az ağrı yaşadıkları ortaya çıkmıştır.
Kalsiyum açısından çok zengin olan yumurta kabuklarının faydalarını öğrenince bir daha çöpe atmayacaksınız... Peki yumurta kabuğu ne işe yarar? Yumurta kabukları nasıl tüketilmeli? Yumurta kabuklarının faydaları nelerdir? İşte yumurta kabuklarının faydaları...
Gingerol beden ağırlığının farklılığına olan etkilerini inceleyen çalışma yapılmıştır. Vücudunuza zencefil desteği yaparsanız beden ağırlığını insülini ve glukoz seviyelerini eksilterek obeziteyi engelleyebiliyorsunuz
Zencefil sadece kilo vermenize yardımcı değil sağlıklı başka etkileride vardır. Mideniz bulanıyorsa zencefil desteği dokunur.
Zencefil suyunun vücuda olan yararını sizlere sunuyoruz.
İrin Sökücü Etkisi
Zencefilin irin sökme etkisi büyüktür. Zencefil suyu eklem şişliğini ağrıyı ve irini azaltmaya yardım eder. Bir üniversite araştırmasında zencefil desteği almak egzersiz ağrılarını %25 oranda eksilttiği görülmüştür.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gribi Rahatlatır
Grip veya nezle olunca zencefil çayı içmeniz önerilir. Zencefil çayı terletir. Vücudunuzun Sıcak kalmasını sağlar.
Regl Ağrılarını Hafifletir
Sürekli regl sızısı sürükleyen bayanlar için en büyük dayanakçılardan biri de zencefildir. Yapılan bir araştırmaya göre zencefil regl sızılarını eksiltmede Ibuprofen ve mefenamik asit kadar tesirli oluyor. Aynı zamanda zencefilin regl sızılarının yoğunluk müddetini de eksilttiği görülmüştür.
Zencefil Suyunun Tarifi
Gerekli Malzemeler
1 çay kaşığı kadar rendelenmiş zencefil
1 tane salatalık
1 adet limon
1 lime
1-2 nane yaprağı
700 ml kadar su
Hazırlanışı
Salatalığı soyup dilimleyin Limon zencefil ve lime da aynı şekilde dilimleyin. 2 lt suya nane yaprakları ile beraber koyun. Gece boyunca buzdolabında bekletin. Her gün 3 bardak sabahları aç karnına özellikle yemeklerden önce içiniz.
Zararları
Bütün bitkiler ve ek yiyecekler gibi bunuda tüketmeden önce bilgi sahibi olmalısınız. Zencefilin yan etkisinin çok az olduğu görülsede mide fesadı, hazımsızlık, ağız yanması, mide yanması gibi yan etkileri görülmüştür. Fazla zencefil tüketmeyin. Siz gece yatarken paylaştığımız bu karışım ile bedeniniz yağ yakmaya devam edecek.
Göbek ve basen eriten detoks suyu: 1 litre suyu kaynatın ve kapaklı cam bir sürahinin ya da şişenin içine aktarın. Ardından içine maden suyu hariç diğer tüm malzemeleri ekleyin. 1 günde 2 kilo VERDİREN detoks suyudur.
Kadın - Aile
Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin