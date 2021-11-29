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Kadın - Aile Yağlama tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yağlama tarifi, nasıl yapılır?

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden birisi olan yağlama tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:42:00 - 2021-11-30 01:52:39
Yağlama tarifi, nasıl yapılır?

Kayseri yöresine ait olan bu eşsiz lezzetin yapımı sanıldığı kadar zor değil.  Çeşitli baharatlarla hazırlanan yöresel lezzetlerden Yağlama tarifi.

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 silme yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 5 su bardağı un

İç harç için:

  • 500 gr kıyma
  • 3 orta boy domates
  • 2 büyük boy yeşilbiber
  • 1 büyük boy kırmızıbiber
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

  • 1 kase yoğurt

Yapılışı

Ilık süt, şeker ve mayayı sıcak bir fırının üzerinde mayalanmaya bırakın. Geniş bir kaba elenmiş unu alın. Sıvıyağ, su, tuz ve aktifleşmiş mayayı ekleyin. Hamuru iyice yoğurun ve 11 eşit bezeye ayırıp bezeleri yuvarlayın. Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar bekletin. Geniş bir tavaya tereyağı ve sıvıyağı alın. İnce doğranmış soğan ve biberleri ekleyip kavurun. Ezilmiş ve ince doğranmış sarımsağı ekleyin. Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı ekleyin ve iyice kavurun. Küçük küçük doğranmış domatesi ekleyin. Salçayı da ekleyip iyice karıştırın. Suyunu, tuzunu ve baharatları ekleyin. Kapağını kapatıp suyunu çekmesini bekleyin. Mayalanan hamurları bir yemek tabağı boyutunda açın ve bir saç üzerinde pişirin. Pişen lavaşların arasına eritilmiş tereyağı sürün ve yumuşamaya bırakın. Bir lavaş, bir kat kıymalı harç olacak şekilde hamurları üst üste dizin 11 kat olan hamuru dörde bölün ve orta kısmına yoğurt dökün. Kayseri yağlaması tarifi hazır. Afiyet olsun…

 

 

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