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Yerel Yağışlı havada sürat, ölüm getirdi
Yerel

Yağışlı havada sürat, ölüm getirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yağışlı hava ve aşırı sürat nedeniyle kaza yapan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 22:38:00 - 2021-12-12 22:41:44
Yağışlı havada sürat, ölüm getirdi

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Çeşme'de meydana gelen kazada, yağışlı havada sürat yaptığı ve kontrolünü kaybettiği ileri sürülen BI E 9999 Almanya plakalı araç sürücüsü Mehmet Kun (40), hayatını kaybetti.

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Çeşme'den Ilıca istikametindeki tadilatta olan bir benzin istasyonundaki kahve römorkörüne çarpan Mehmet Kun'un, Alaçatı'da inşaat, tesisat ve müteahhitlik işleri yaptığı öğrenildi.

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