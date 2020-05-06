Yağışlar yolu çökertti, ekipler hemen müdahale etti

DÜZCE (İHA) – Düzce’de son günlerde etkili olan yağış nedeni ile Boğaziçi beldesinde yol çöktü. Çökmenin ardından Boğaziçi Belediyesi ekipleri hemen olaya müdahale ederek, yolda çalışma başlattı.

Düzce’de son günlerde etkili olan yağmur, şiddetini artırınca Düzce’nin Boğaziçi Beldesi’nde yolun çökmesine neden oldu. Çökmenin ardından Boğaziçi Belediyesi ekipleri hemen olaya müdahil olarak yol üzerinde çalışma başlattı. Asfalt yolda oluşan çökmenin kalıcı olarak tamir edilmesi, yolun güvenli bir şekilde trafiğe açılması için kazı çalışması yapıldı. Kazılan alana dolgu malzemeleri yerleştirildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İbrahim Ercan, “ Toplu taşıma araçlarının güzergahı olan bu yolumuz için hemen çalışmalarımıza başladık. Trafik akışının sağlıklı ve güvenli olması için hızla burada yolumuzu kalıcı olarak hizmete açacağız. Kısa sürede yolu tamamlayıp ardından asfaltını döküp vatandaşların yol sıkıntısını gidereceğiz” dedi.