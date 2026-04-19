  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
El Salvador'dan Türk yatırımcısına enerji daveti: Jeotermalde iş birliği zamanı Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü! ABD-İran görüşmelerinde Hürmüz düğümü: İslamabad'daki müzakereler çıkmaza girdi Ankara'da 'çok gizli' buluşma! İki isim ne konuştu? İran-ABD derken kuzey tekrar karıştı: Ukrayna'dan Rus filosuna saldırı! Hürmüz’de kıyamet! İki gemi vuruldu! 19 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi İsrail’de casusluk soruşturması! İran istihbarat savaşında altta kalmamış İran’da can kaybı 3 bin 468’e çıktı Panama bandıralı gemiye operasyon! 106 kilo kokain ele geçirildi
Yağışlar ve finansal zorluklar etkili oldu Traktör sayısı 78 ilde arttı bu 3 ilde azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, ülke genelinde traktör sayısı yılın ilk çeyreğinde artış gösterse de, artış hızındaki yavaşlama ve bazı tarım şehirlerindeki sayısal azalış dikkati çekti.

Bu yılın ilk 3 ayında Adana, Hatay ve Bitlis'te traktör sayısı azalış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın mart ayına ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları" verilerini açıkladı.

Verilere göre, ülke genelinde traktör sayısı yılın ilk çeyreğinde artış gösterse de, artış hızındaki yavaşlama ve bazı tarım şehirlerindeki sayısal azalış dikkati çekti.

2025 yılı aralık ayı sonunda 2 milyon 315 bin 504 olan toplam traktör sayısı, bu yılın ilk üç ayında 5 bin 749 adet artarak mart sonu itibarıyla 2 milyon 321 bin 253'e ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde traktör sayısındaki artışın 12 bin 359 olduğu göz önüne alındığında, bu yıl artış hızının yarı yarıya düştüğü görüldü.

3 İLDE TRAKTÖR SAYISI AZALDI

Ülke genelindeki 78 ilde traktör varlığı artarken, sadece 3 ilde düşüş yaşandı. Bu illerden ikisinin Doğu Akdeniz bölgesinde yer alması verilerdeki en çarpıcı detay oldu.

TÜİK verilerine göre, traktör sayısı, Adana'da 63 bin 157'den 63 bin 60'a, Hatay'da 27 bin 572'den 27 bin 562'ye ve Bitlis'te 4 bin 636'dan 4 bin 620'ye geriledi.

TAŞKINLAR VE SELLER ETKİLEDİ

Tarımsal üretimin lokomotif şehirlerinden Adana ve Hatay'da, yılın ilk aylarında aşırı yağışlar, su taşkınları ve sel felaketleri etkili oldu.

Binlerce dönüm arazinin sular altında kalması ve seralarda yaşanan ağır hasarlar, üreticinin maliyetlerini artırırken yeni yatırım gücünü kısıtladı.

Öte yandan, ülke genelindeki artış hızının düşmesinde kredi faiz oranlarının yüksekliği ve finansmana erişimde yaşanan zorlukların da temel etkenler olduğu ifade ediliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23