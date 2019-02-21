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Yağışlar hasadı geciktirdi, limon dalında kaldı

Mersin’in Silifke ilçesinde havaların yağışlı geçmesi nedeniyle hasadı geciken limon dalında kaldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:22
Yağışlar hasadı geciktirdi, limon dalında kaldı

Mersin’in Silifke ilçesinde havaların yağışlı geçmesi nedeniyle hasadı geciken limon dalında kaldı.


Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan yaptığı açıklamada aşırı yağmur nedeniyle bu yıl limon hasadının geciktiğini söyledi. Normalde kasım ayında başlayıp ocak ayı sonuna kadar hasadın tamamlandığını hatırlatan Ersin Akdoğan, “Silifke ilçemizde hava muhalefetleri nedeniyle yağışın çok olması ile birlikte limon hasadına geç başladık. Özelikle limon hasadımız gecikti. Malum Ocak ayı sonunda limon hasadımız bitmesi gerekirken, Şubat ayı içerisindeyiz ve halen hasat yapmaktayız. Toplamda 20 bin dönüm arazide 80 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracata yönelik çalışma yapacağız. Çiftçimiz bu süreçte para kazanma noktasında rahatlayacak" dedi.


Limonun kilo fiyatının kalitesine göre 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 40 kuruş arasında değiştiğini belirten Akdoğan, "Gönlümüz ister ki limonumuz yüksek fiyattan satılsın. Çiftçimiz daha çok kazansın. Tabi burada girdi maliyetleri çiftçimizin belini bükmektedir. Özelikle gübre ve ilaç çiftçimizin en çok girdi maliyetleridir" dedi.



"Kooperatifleri, doğrudan çiftçiden alıp satışını gerçekleştirebilir"


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde “Özellikle gübre ve ilaçlarda tanzim satışı yapabiliriz” şeklindeki açıklamasını hatırlatan Akdoğan, "İnşallah buna benzer satışlar gerçekleşir” diye konuştu.


Tarım ve Orman Bakanlığının kalkınma kooperatiflerini harekete geçirmesi gerektiğini belirten Akdoğan şunları kaydetti:


“Eğer çiftçimizin kendi kuruluşu olan kalkınma kooperatiflerine Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından biraz daha fazla destek verilirse, çiftçimizin üretmiş oldukları ürünleri mevcut bulundukları kalkınma kooperatifleri, doğrudan çiftçiden alıp doğrudan satışını gerçekleştirebilir. Yine kalkınma kooperatiflerine destek olunursa gübre ve ilaçta çiftçilerimize kooperatifler tarafından ulaştırılırsa hem çiftçimiz kazanır. Hem de kooperatifler işlerini yapmış olur. Bizler bu konuda elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız.”

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:22
  1. doğa

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