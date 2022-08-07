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Aktüel Yağışlar geçen yıla göre yüzde 55 azaldı
Aktüel

Yağışlar geçen yıla göre yüzde 55 azaldı

Türkiye genelinde temmuz yağışları, ortalamanın ve geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 46, geçen yıl temmuz ayına göre yüzde 55 azalış gözlendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 14:33:00 -
Yağışlar geçen yıla göre yüzde 55 azaldı

Yağışlar tüm bölgelerde normallerine göre azalma gösterdi. En fazla azalma yüzde 82 ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde oldu.

Yağışlar, Ankara, Çankırı, Giresun, Balıkesir, Çanakkale çevreleri, Mersin ve Antalya’nın doğusu ile İstanbul’un batı kesimlerinde normallerine göre yüzde 100’den fazla artarken, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde, Akdeniz Bölgesi’nin doğu ve batı, İç Anadolu Bölgesi’nin doğu kesimlerinde ve Kırklareli, Tekirdağ, Karaman ve Mersin çevrelerinde yüzde 80’den fazla azaldı.

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