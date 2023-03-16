Yağ yakıcı ödem söktürücü bitkisel kür! Bakın yağı hemen yok edecek, öncesi sonrası için: Tam not aldı

Yağ Yakıcı Ödem Söktürücü Bitkisel Kür Tarifi İçin Malzemeler

1 demet maydanozun çeyreği

5-6 yaprak taze nane

1 adet çubuk tarçın

1 adet limon

5 tane karanfil

1 litre su normal su

Yağ Yakıcı Ödem Söktürücü Bitkisel Kür Tarifi Nasıl Yapılır?

1 litre sürahi veya şişe içine yıkanmış maydanozu koyalım.

Yıkanmış limonu dilimleyip içine koyalım tarçını da yıkayıp koyalım naneyi de yıkayıp koyalım ,karanfilde atalım içine.

Üzerine en son su koyuyoruz bu karışım 1 gün bekletilecek akşamdan hazırlayıp sabah öğle akşam (yeme sonrası- öncesi) 1 gün boyunca içebilirsiniz ve 2. 5-3 litre su için diyet için yardımcı olan bu kür sayesinde ödem söktürücü yağ yaktırıcı özelliği var mutlaka her gün düzenli için sonucunu göreceksiniz. En hızlı yağ yakıcılar tozu kolay bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Zayıflatıcı çay! Bu çay kirli yağ depolarını eritiyor: Bu yüzden temiz sicile sahip... Tartının esiri olmayın çok kolay tarif: 2 adet yeşil elma. Elma ve limonu 5- 6 parça kesip diğer malzemelerde tencereye koyup kaynatalım ..

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Ödem Atan Yağ Yakan Yeşil Elma Kürü Tarifi İçin Malzemelre

1 adet yeşil elma

1 adet limon

4 5 cm zencefil

6 7 tane karanfil

1 adet çubuk tarçın yoksa 1 çay kaşığı tarcın

1 çay kaşığı karabiber

2 litre su

Ödem Atan Yağ Yakan Yeşil Elma Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

2 litre suyun içine elmayı doğrayalım.

1 limonu sıkıp yarım limonu içine ekleyip zencefili rendeleyip tarçını karabiberi ve karanfili ekleyip 15 -17 dakika kaynatalım.

Elmalar şişene kadar.

Geceden hazırlayıp sabah kalkar kalkmaz 1 büyük bardak içip devamını gün içinde içip bu kürü bitirip ertesi günü tekrar yapabilirsiniz.

Elma çayımızın özelliği bulundurduğu zengin lifler sayesinde tok tutucu olması iştahı kapatması ve ayni zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını sağlamasıdır.

Doğal yağ yakıcılar tavsiyesi ise;

Limon suyu. Gerçek bir zayıflama yardımcısı olan limon, inanılmaz bir doğal yağ yakıcıdır. Yeşil çay.

Diyetisyenlerin önerdiği yağ Yakıcılar ;Yumurta anne sütünden sonra bilinen en iyi protein kaynağı olmasının yanı sıra yağ yakıcı özellikte taşıyor.

Yağ yakıcı besinler

Yağ yakımını destekleyici besinlere bir göz atabiliriz;

Tarçın. Kan şekeri regülasyonu sağlandığında, yağ yakımı ve kilo vermede kolaylaşır. ...

Keten Tohumu. ...

Hindistan cevizi yağı ...

Zencefil. ...

Yeşilçay. ...

Kahve. ...

Elma Sirkesi. ...

Fıstık ezmesi /Çiğ badem/Çiğ Fındık.

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