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Kadın - Aile Yağ yakıcı maydanoz kürü: yağı yakan, Metabolizma hızlandıran, vücut için uğur getiren çay bakın ne
Kadın - Aile

Yağ yakıcı maydanoz kürü: yağı yakan, Metabolizma hızlandıran, vücut için uğur getiren çay bakın ne

Yeniakit Publisher
2023-09-27 20:53:00 - 2023-09-27 21:32:23
Yağ yakıcı maydanoz kürü: yağı yakan, Metabolizma hızlandıran, vücut için uğur getiren çay bakın ne

Çoğumuzun kabullenmediği depresyon için bitkisel çayları deneyebilirsiniz ve kendinizi depresyondan kurtarabilirsiniz.

Yağ Yakıcı Maydanoz Kürü (Metabolizma Hızlandıran) Tarifi İçin Malzemeler

15 büyük dal maydanoz
1 adet limon
1 su bardağı su

Ekstra;

Yağ Yakıcı Maydanoz Kürü (Metabolizma Hızlandıran) Tarifi Nasıl Yapılır?

Daha önce 2 kere deneyip, ciddi anlamda olumlu sonuç alacağınız bu küre, bugün tekrardan sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Maydanozları güzelce yıkıyoruz.
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Blendıra bir bardak su, maydanoz ve bir limonun suyunu ilave ederek maydanozlar parçalanana kadar blendırlıyoruz. Kürümüz hazır.
Her sabah kahvaltıdan önce aç karnına 1 bardak tüketiyoruz. Sonrasında yarım saat hiç bir şey yemiyoruz. 15 gün boyunca bu şekilde uygulayıp, 1 hafta ara verip, tekrar bir 15 gün yapmanızı tavsiye ediliyor.
Bu kür hem metabolizmayı hızlandırıyor, hemde cilde inanılmaz iyi geliyor. Ve en önemli özelliklerinden biri karaciğer yağlanmasına iyi geldiği. mucizevi bir kür diyebiliriz. Ödem attırma özelliği çok bariz, uyguladıkça sizde fark edeceksiniz.

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