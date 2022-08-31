Yağ Yakan Ayran Tarifi İçin Malzemeler

4 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı tarçın

1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber

1/2 (yarım) çay kaşığı zencefil tozu

1 tatlı kaşığı zeytin yağı ya da hindistan cevizi yağı

1 bardak su

Yağ Yakan Ayran Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeleri el blenderindan geçirip hafta da 3 ya da 4 gün öğleden sonra ara öğünü olarak tüketiyoruz.

Göbek Eriten ayran detoksu nasıl yapılır?

İlk önce yoğurdu bir kaba koyalım ve çırpalım. Daha sonra sodanın tamamını koyalım ve bir daha çırpalım. Daha sonra 2 yemek kaşığı limonu koyalım VE ardından çay kaşığının yarısın da naneyi atalım ve iyice karıştıralım. En son olarak bardağa koyup içelim.