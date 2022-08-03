Yağ çöz tarifleri: Metabolizma hızlandıran ve yağ yakıcı çay tarifi

Metabolizma hızlandıran, yağ yakan ve ödem atan çay için gereken malzemeler:

Metabolizma hızlandıran ve yağ yakıcı çay tarifi



Malzemeler

1 adet greyfurt

1-2 adet limon

1 tutam maydanoz

3 çubuk tarçın

3 bardak su

Metabolizma hızlandıran ve yağ yakıcı çay nasıl yapılır?

Suyun için greyfurt ve limonları atın, kaynatın. Daha sonra üstüne maydonoz ve çubuk tarçınları ekleyin. 2 saat bekledikten sonra süzün.

Fazlalık kilolarından şikayetçi olan kişilerin zayıflamak uğruna denediği çeşitli kür ya da diyet listelerinde uzmanlar tarafından önerilen yoğurt, kalsiyum bakımından faydalıdır. Ayrıca gün içerisinde uzun süreli açlık hissettirmemesi nedeniyle favori besin kaynakları arasında yer alıyor! Bizde bu faydalı mı faydalı besinden yararlanabilmeniz için kilo verme kürü olarak evde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pul biberli yoğurt kürünün yapılışını anlattık. İşte zayıflama konusunda oldukça iddialı bir kür olan enfes pul biberli yoğurt kürü tarifleri

Yağ Çöz Tarifi İçin Malzemeler

1. KÜR için;

1 kase yoğurt

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı nane

Yarım limon suyu

2. KÜR için;

1 kase yoğurt

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı zerdecal

1 çay kaşığı tarçın

Yağ Çöz Tarifi Nasıl Yapılır?

1. KÜR ve 2. Kür için hazırlanışları aynı.

Hepsini karıştırın bir saat bekleyin ki özlerini salsınlar iyice sonra yiyin. Fakat püf noktaları var mesela ikisi de gece yatmadan önce yenecek ve sonra su içilecek.

İkisi de çok faydalı müthiş yağ yakıcıdır. Yalnız pulbiber ve naneli olan her gece yenebilir ama tarçınlı olan ise hafta bir veya iki kez yenmesi gerekir.

Fit olmak için ipuçları

*Gün arası tarçınlı kahve yapabilirsiniz. Çayınızı da çubuk tarçın atabilirsiniz. Çubuk tarçın şeker arzunuzun önüne geçecektir.

*Tarçınlı kahve içemezseniz mutlaka her gün Türk kahvesi için üstüne de bir bardak su gitsin yağlar. Çörek otu kahvesi de varmış onu da deneyebilirsiniz.

*Bir çay kaşığı çörek otu çiğneyin. Çörek otunun faydalarını anlatmakla bitmez. Peygamber efendimiz çörek otu için ölümden başka her şey için devadır demiştir. Aynı şekilde sirke içinde sirkeyi sürünün için kullanın der.

*Biberiye, yeşil çay ve çubuk tarçını kaynatıp için.

*Haftada bir bir avuç kabak çekirdeği yiyip üstüne bir bardak süt için bu da vücudunuzda varsa kurtları dökmeye yarayacaktır.

*Leblebi tok tutar.

*Geceden bir bardağa su ve kuru kayısı diğer bardağa da su ve ceviz koyun sabah uyanın onları yiyin sularını da için.

*Kayısı kabızlık yaşamanızın önüne geçecek ceviz de kolestrolünüzü dengeleyecek ve beyin gelişimine katkı da bulunacak.

Gojibery yemişi yağ yakar mutluluk hormonunu çalıştırır ve yaşlanmayı önler.

*Bir bardak maden suyu ve yoğurt, ayran yapabilirsiniz hem de bol limonlu iyi gelir.

*Kızartmadan kesinlikle uzak durun. Yemeklerinizde kimyon kullanın iyi yağ yakar.

*Tatlı yiyeceklerin yanın da tarçınlı süt içerseniz diliniz tatlı oranını düşür. Ekmeği sürekli aynı çeşit yemeyin kansızlık yapar.

*Salata yiyin içine pulbiber atın acı metabolizmayı hızlandırır.

*Az az sık sık yiyin öğün atlamayın kendinizi aç bırakıp birden yemek yiyince daha fazla kilo alırsınız.

*Günde en az 45 dk. yürüyün.

*Dışarı çıkmaya üşeniyorsanız veya imkanınız yoksa mekik squat ip atlama veya evde yapabileceğiniz egzersizleri yapın. Yalnız hareketleri yemek yemeden 2 saat önce ve yedikten 2 sonra yapmayın. Spor yaparken kilo vermek istediğiniz bölgeye biberiye yağı sürün üstüne poşet sarın süper bir şekilde yağ eritiyor. Kendi bedeninizden 2 beden küçük korse alın. Vücudunuz sarkmadan toparlanacaktır.