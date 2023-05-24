  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika: Ümit Özdağ aldıkları kararı açıkladı! Kimi destekleyecekler? Öcalan çok sevindi

Oy kullanırken çektiği video sosyal medyada gündem oldu! Oyunu Erdoğan’a verdi, Kılıçdaroğlu’na ise…

Merkez Bankası'nın kasasındaki altın miktarı açıklandı

Doğu Perinçek'ten dikkat çeken seçim yorumu: "Amerika'nın yıkın talimatına oy vermiş olacak"

Erdoğan’dan depremzedelere mesaj! Sizi muhannete muhtaç etmeyeceğiz

Enes Halifkan'ın skandal tweetleri! Varan 2 CHP'den PKK'ya, Mansur'dan Meral'e...

Ümit Özdağ kendisi deşifre etti! Israrla o bakanlığı istiyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı'nı vadetti

Enes Halifekan'ın tweetleri gündem oldu! Enes Halifekan kim?

‘6 Ok’la olmadı umutları ‘9 Işık’ta
Yaşam Yabani otlardan görsel şölen
Yaşam

Yabani otlardan görsel şölen

Yeniakit Publisher
2023-05-24 15:18:00 -
Yabani otlardan görsel şölen

Hububat tarlasındaki yabani sarı hardal otu görsel şölen sunuyor.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde arpa tarlasında yoğun şekilde bulunan yabani sarı hardal otu görsel şölen sunuyor.

82. Yıl Mahallesi Sola mevkiinde yaklaşık 4 dönüm arpa ekili tarlada çıkan sarı renkli hardal otu göz kamaştırıyor. Arpa ekili tarlayı adeta sarıya boyayan hardal otu rengiyle görenleri hayran bırakıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, arpa ekili tarlada yoğun bulunan hardal otunun yabancı ot mücadelesi yapılmamasından kaynaklandığını belirttiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23