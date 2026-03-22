Beşiktaş kafayı fena halde taktı... Leverkusen Patrik Schick'te geri adım atmıyor
Beşiktaş uzun yıllardır Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i almaya çalışıyor ve bu konuda da geri adım atmayacak...
Beşiktaş 2026 yazında Oh'un yanına bir forvet daha almak istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın yıllardır transfer listesinde bulunan bir isim var: Patrik Schick... 30 yaşındaki Çekyalı forvet konusunda Bayer Leverkusen'le temaslar sürüyor.
Fakat Bundesliga temsilcisi, talep ettiği bonservis rakamında geri adım atmıyor: 30 milyon euro...
Tıpkı Beşiktaş gibi Fenerbahçe de santrfor hamlesi yapacak. Onların listesinde de Patrik Schick var... 1.91 boyundaki futbolcunun Bayer Leverkusen'le 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Bu sezon Bundesliga'da 21 maça çıktı. Sahada 1.465 dakika kaldı. 9 gol ve 3 asist üretti.
Leverkusen, 30 milyon euroyla ikna edilebilir. Fakat işin bir de oyuncu boyutu bulunuyor... Patrik Schick, 4 Ağustos 2025'te mukavelesini yenilemişti. 2020'den beri Almanya'da oynuyor ve bu ülkede düzenini kurdu. Onun gelişini sağlamak için kulüplerin masaya ciddi bir rakam ve proje koyması gerekiyor...
