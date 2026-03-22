Beşiktaş kafayı fena halde taktı... Leverkusen Patrik Schick'te geri adım atmıyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Beşiktaş kafayı fena halde taktı... Leverkusen Patrik Schick'te geri adım atmıyor

Beşiktaş uzun yıllardır Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i almaya çalışıyor ve bu konuda da geri adım atmayacak...

Beşiktaş kafayı fena halde taktı... Leverkusen Patrik Schick'te geri adım atmıyor

Beşiktaş 2026 yazında Oh'un yanına bir forvet daha almak istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın yıllardır transfer listesinde bulunan bir isim var: Patrik Schick... 30 yaşındaki Çekyalı forvet konusunda Bayer Leverkusen'le temaslar sürüyor.

Beşiktaş kafayı fena halde taktı... Leverkusen Patrik Schick'te geri adım atmıyor

Fakat Bundesliga temsilcisi, talep ettiği bonservis rakamında geri adım atmıyor: 30 milyon euro...

Beşiktaş kafayı fena halde taktı... Leverkusen Patrik Schick'te geri adım atmıyor

Tıpkı Beşiktaş gibi Fenerbahçe de santrfor hamlesi yapacak. Onların listesinde de Patrik Schick var... 1.91 boyundaki futbolcunun Bayer Leverkusen'le 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Bu sezon Bundesliga'da 21 maça çıktı. Sahada 1.465 dakika kaldı. 9 gol ve 3 asist üretti.

Beşiktaş kafayı fena halde taktı... Leverkusen Patrik Schick'te geri adım atmıyor

Leverkusen, 30 milyon euroyla ikna edilebilir. Fakat işin bir de oyuncu boyutu bulunuyor... Patrik Schick, 4 Ağustos 2025'te mukavelesini yenilemişti. 2020'den beri Almanya'da oynuyor ve bu ülkede düzenini kurdu. Onun gelişini sağlamak için kulüplerin masaya ciddi bir rakam ve proje koyması gerekiyor...

Husnu

Oyle ahim sahim bir grafigiyok ismivar yas otuz otuzucmacta hikaye otuzmilyondolar onmilyondan asagialmaz yani onun fiyatina antoni denis le maysteroyu alirsin ustune parada artar satarkende para yaparsin starlari kendimiz yetistiririz bukadardapopulist olmiyalim kulubun parasiyla hovardalik kolay parakazandirmak asil yoneticilik tukenmekteolan oyunculara otuzsenedir veriyoruz besaltiyuz milyonumuz dolarolarak bosagitmistir hangi ticaret boyle savurganliga dayanir bu tum kuluplericin gecerli.
