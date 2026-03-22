Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!

ABD Başkanı Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde ülkenin tüm elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurduğu sosyal medya paylaşımında "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

SU ARITMA TESİSLERİ HEDEFİMİZ OLUR

İran Devrim Muhafızları Ordusu Trump’ın tehditine karşı tehditle cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran’ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

ÇİNLİ AKADEMİSYEN: İRAN BU SAVAŞI HEMEN BİTİREBİLİR

İran’dan yapılan açıklama, geçtiğimiz haftalarda Çinli akademisyen Prof. Dr. Jiang Xueqin’in İran’ın savaşı kazanmasına dair yaptığı öneriyi akıllara getirdi. Prof. Dr. Jiang Xueqin, 3 haftadır ağır saldırı altındaki İran’ın bu savaşı kazanmasının hemen hemen tek bir yolu olduğunu belirterek "İran savaşı kazanmak istiyorsa için sadece su arıtma tesislerini yok etmesi gerekiyor. Körfez'de doğal tatlı su kaynağı yok. 1 drone ile milyonlarca insan susuz kalabilir. Körfez’deki ülkelerin ve İsrail'in tatlı su üretim tesislerini hedef almak savaşı hemen bitirebilir" demişti.