Londra’da panik dalgası: “İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok!”

Yıllardır "İran’ın füzeleri Avrupa’ya ulaşamaz" diyerek kamuoyunu uyutan Batılı devletler, Cumartesi sabahı acı bir sürprizle uyandı. Tahran’ın 4 bin kilometre ötedeki Diego Garcia üssünü vurabilecek kapasiteye ulaştığının ifşa olması, başta İngiltere olmak üzere tüm Avrupa başkentlerinde "kırmızı alarm" verilmesine neden oldu.

Ünlü Televizyoncu Piers Morgan: "Savunmamız Sıfır!"

Tartışmaları fitilleyen çıkış, ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan’dan geldi. Morgan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batı dünyasının kandırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İran menzil konusunda açıkça yalan söyledi. Bu, bizi doğrudan vurabilecekleri anlamına geliyor. Tekrar ediyorum; bu füzelere karşı sıfır savunma kapasitesine sahibiz. Durum son derece endişe verici!"

Emekli Mareşalden Kan Donduran İtiraf

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) eski Mareşali Sean Bell, canlı yayında yaptığı analizle korkunun boyutunu gözler önüne serdi. Bell, İngiltere’nin mevcut teknolojisinin sadece "izlemekle" yetinebileceğini belirterek adeta havlu attı: “Eğer İran İngiltere’ye bir füze fırlatırsa, o füzenin Londra’ya gelişini radarlarımızla takip edebiliriz. Ancak mesele şu ki; onu durdurmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yok!”

NATO Kalkanı Neden İşe Yaramıyor?

Milyarlarca dolar harcanan NATO füze savunma sistemlerinin İran’ın yeni teknolojisi karşısında "kör nokta"da kaldığı belirtiliyor. İşte Avrupa’yı uykusuz bırakan o detaylar:

Yüksekten Aşma: Polonya ve Romanya’daki sistemler füzeleri yükseliş aşamasında yakalamak üzere kuruldu. Ancak 4 bin kilometre menzilli füzeler bu kalkanın çok üzerinden geçerek hedef alıyor.

Kuzeybatı Savunmasız: Mevcut şemsiye Orta Avrupa'yı korurken, Londra gibi Kuzeybatı merkezlerini kapsama alanı dışında bırakıyor.

MaRV Kurnazlığı: İran'ın Khorramshahr-4 füzesi, atmosfere girerken yön değiştirebilen (MaRV) teknolojisi sayesinde radarları yanıltıyor. "Buraya düşecek" denilen füze, manevra yaparak rotasını değiştirebiliyor.

Hedef ABD Ana Karası mı?

Askeri uzmanlar, 4 bin kilometrelik bu menzilin bir durak değil, bir mesaj olduğu görüşünde. Uzay boşluğunda sürtünmesiz ilerleyen bu füzelerin, iniş aşamasındaki kontrol mekanizmasının çözülmüş olması, Tahran’ın asıl hedefinin 12 bin kilometre ötedeki ABD ana karası olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Başbakan Starmer’ın ABD operasyonlarına destek vermesinin ardından gelen bu hamle, "Siz kapıları açarsanız, biz de misafir oluruz" mesajı olarak yorumlanıyor.