Batı Yaka’da İşgalci Vahşeti: Filistinli Aileleri Diri Diri Yakmaya Çalıştılar

İran tarafından gerçekleştirilen kapsamlı füze operasyonunun ardından işgal altındaki topraklarda panik ve öfke hakim. Özellikle Dimona ve Arad bölgelerinde meydana gelen ağır hasar ve can kayıplarının ardından, bölgedeki radikal yerleşimciler Batı Yaka’da terör estirmeye başladı.

Dokuzdan Fazla Köy Ateş Çemberinde

Beytüllahim başta olmak üzere dokuzdan fazla Filistin köyüne eş zamanlı saldırılar düzenleyen saldırganlar, evleri ve araçları ateşe verdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ateşe verilen binalardan çıkmaya çalışan ailelerin önü kesilerek, sivillerin alevler arasında kalması hedeflendi.

Kayıplar Gizleniyor mu?

İran’ın balistik füzelerle hedef aldığı stratejik noktalarda büyük bir yıkım yaşandığı belirtiliyor. Resmi makamlar sessizliğini korusa da, saldırıların gerçekleştiği bölgelerde yüzlerce ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor. Cephe hattındaki bu yenilginin faturasını sivil halka kesmeye çalışan işgalci grupların, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ettiği bildiriliyor.