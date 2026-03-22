SON DAKİKA
'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı Hakan Fidan'dan savaş açıklaması! Hani laiklik? Halkın dini duygularını istismar ederek fitre toplayan Mansur nereye harcadıklarını göstermedi İsrail ve ABD'nin korktuğu oldu! Emad ve Kadir füzeleri ateşlendi Avustralya’da Yaşlı Kurt Mata Fırtınası Esiyor Başkan Erdoğan‘dan Nevruz mesajı Yeni metro hattında geri sayım başladı: İstanbul’da ulaşım süreleri yarıya düşüyor! CHP'den İstanbul'a bayram hediyesi (!) Türkiye'den dev operasyon
Gündem Batı Yaka’da İşgalci Vahşeti: Filistinli Aileleri Diri Diri Yakmaya Çalıştılar
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İran’ın misilleme saldırıları sonrası büyük sarsıntı yaşayan işgalci yerleşimciler, hınçlarını Batı Yaka’daki savunmasız sivillerden çıkardı. Gözü dönmüş gruplar, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe vererek büyük bir katliama girişti.

İran tarafından gerçekleştirilen kapsamlı füze operasyonunun ardından işgal altındaki topraklarda panik ve öfke hakim. Özellikle Dimona ve Arad bölgelerinde meydana gelen ağır hasar ve can kayıplarının ardından, bölgedeki radikal yerleşimciler Batı Yaka’da terör estirmeye başladı.

Dokuzdan Fazla Köy Ateş Çemberinde

Beytüllahim başta olmak üzere dokuzdan fazla Filistin köyüne eş zamanlı saldırılar düzenleyen saldırganlar, evleri ve araçları ateşe verdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ateşe verilen binalardan çıkmaya çalışan ailelerin önü kesilerek, sivillerin alevler arasında kalması hedeflendi.

Kayıplar Gizleniyor mu?

İran’ın balistik füzelerle hedef aldığı stratejik noktalarda büyük bir yıkım yaşandığı belirtiliyor. Resmi makamlar sessizliğini korusa da, saldırıların gerçekleştiği bölgelerde yüzlerce ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor. Cephe hattındaki bu yenilginin faturasını sivil halka kesmeye çalışan işgalci grupların, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ettiği bildiriliyor.

Batı Yaka'nın işgali iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırdı İsrail küresel gücün maşası
Sezgin

İran' nında maksadı oradan sünnileri yok etmek. Tamda bunu yapıyorlar
