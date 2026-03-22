  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'de nükleer santralin bulunduğu bölge vuruldu Belediye değil sanki 'karşılıksız çek' merkezi! Beşiktaş kimlere emanet? Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk 'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı Hakan Fidan'dan savaş açıklaması! Hani laiklik? Halkın dini duygularını istismar ederek fitre toplayan Mansur nereye harcadıklarını göstermedi İsrail ve ABD'nin korktuğu oldu! Emad ve Kadir füzeleri ateşlendi Avustralya’da Yaşlı Kurt Mata Fırtınası Esiyor Başkan Erdoğan‘dan Nevruz mesajı
Dünya İsrail'de Arad bilançosu ağırlaşıyor: 84 yaralı!
İsrail'de Arad bilançosu ağırlaşıyor: 84 yaralı!

IHA Giriş Tarihi:

İsrail’in Arad kentini hedef alan İran füzeleri, yerleşim yerlerinde büyük bir yıkıma yol açtı. Magen David Adom, saldırıda 10’u ağır olmak üzere en az 84 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise füzelerin engellenemediğini doğrulayarak, "Hava savunma sistemleri başarılı olamadı" açıklamasını yaptı.

İran’ın İsrail’in güneyindeki stratejik noktalara yönelik saldırıları devam ederken, Arad kentinden gelen haberler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, füzelerin doğrudan sivil yerleşim bölgelerine isabet ettiği ve şiddetli patlamaların yaşandığı görüldü.

10 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, Arad’daki saldırının bilançosunu güncelledi. Yapılan açıklamada, 10’u ağır, 19’u orta ve 55’i hafif olmak üzere toplamda en az 84 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavileri sürerken, ekiplerin enkaz altında veya hasar gören binalarda mahsur kalan olup olmadığını belirlemek için arama çalışmaları devam ediyor.

ORDUDAN "ENGELLEYEMEDİK" İTİRAFI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin, Arad ve Dimona’yı hedef alan füzelerin engellenemediğini resmen doğruladı. Defrin, hava savunma sistemlerinin devreye girmesine rağmen başarılı olamadığını belirterek, "Olayı araştıracağız ve bundan ders çıkaracağız. Bunlar alışılmadık mühimmatlar değildi" dedi. Bu açıklama, İsrail’in savunma kalkanına yönelik tartışmaları da alevlendirdi.

GÜNEYDE SALDIRI DALGASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, operasyon kapsamında sadece Arad ve Dimona’nın değil; Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat’ın da füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere, Arad saldırısından kısa süre önce Dimona kentine düzenlenen saldırıda da en az 51 kişi yaralanmıştı.

İran "Dimona" saldırısı sonrası ilan etti: "İsrail semalarında füze üstünlüğü bizim!"
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet Atakan soylu

İnşallah böyle devam yıkılasın yokolsın kahruperişan olsun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23