İsrail'de Arad bilançosu ağırlaşıyor: 84 yaralı!

İran’ın İsrail’in güneyindeki stratejik noktalara yönelik saldırıları devam ederken, Arad kentinden gelen haberler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, füzelerin doğrudan sivil yerleşim bölgelerine isabet ettiği ve şiddetli patlamaların yaşandığı görüldü.

10 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, Arad’daki saldırının bilançosunu güncelledi. Yapılan açıklamada, 10’u ağır, 19’u orta ve 55’i hafif olmak üzere toplamda en az 84 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavileri sürerken, ekiplerin enkaz altında veya hasar gören binalarda mahsur kalan olup olmadığını belirlemek için arama çalışmaları devam ediyor.

ORDUDAN "ENGELLEYEMEDİK" İTİRAFI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin, Arad ve Dimona’yı hedef alan füzelerin engellenemediğini resmen doğruladı. Defrin, hava savunma sistemlerinin devreye girmesine rağmen başarılı olamadığını belirterek, "Olayı araştıracağız ve bundan ders çıkaracağız. Bunlar alışılmadık mühimmatlar değildi" dedi. Bu açıklama, İsrail’in savunma kalkanına yönelik tartışmaları da alevlendirdi.

GÜNEYDE SALDIRI DALGASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, operasyon kapsamında sadece Arad ve Dimona’nın değil; Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat’ın da füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere, Arad saldırısından kısa süre önce Dimona kentine düzenlenen saldırıda da en az 51 kişi yaralanmıştı.