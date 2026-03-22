ABD’nin "Katil" İHA’sı Buşehr semalarında avlandı: MQ-9 Reaper yerle bir!

İşgalci ABD ve Siyonist ittifakın bölgedeki sinsi emellerine bir darbe daha vuruldu. İran’ın stratejik öneme sahip güney bölgesi Buşehr semalarında izinsiz uçuş yapan ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı, yerli hava savunma sistemleri tarafından saniyeler içinde imha edildi.

Teknolojik Gurur Yerle Yeksan Oldu

Batı medyasının "vurulamaz" diyerek pazarladığı MQ-9 Reaper, İran füzelerinin hedefi olmaktan kurtulamadı. Fars Haber Ajansı tarafından servis edilen görüntülerde, ABD’nin casusluk ve saldırı faaliyetlerinde kullandığı devasa hava aracının parçalarının araziye dağıldığı açıkça görülüyor. Bu operasyon, ABD’nin bölgedeki teknolojik üstünlük masalının bir kez daha sonu oldu.

120’den Fazla İHA Avlandı

Savaşın başından bu yana emperyalist güçlerin keşif ve saldırı girişimlerine geçit vermeyen İran ordusu, bugüne kadar ABD ve İsrail’e ait 120’den fazla insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Buşehr’de düşürülen son MQ-9 Reaper, listenin en pahalı ve en prestijli kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti.

Mesaj Net: Hava Sahamız Mezarlığınız Olur!

Askeri uzmanlar, Buşehr gibi nükleer tesislerin de bulunduğu kritik bir bölgede bu çapta bir İHA’nın düşürülmesini, Batı’ya verilmiş en sert cevap olarak nitelendiriyor. Tahran yönetimi, bu operasyonla hava sahasını ihlal eden her türlü unsuru "demir yumrukla" ezeceğinin mesajını bir kez daha verdi.