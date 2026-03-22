Rutin görev sırasında askerî helikopter düştü! 6 kişi öldü
Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza sebebiyle ülke kara sularına düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasına dair detaylara yer verdi.
Açıklamada kazanın ardından gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonları sonucunda helikopterde bulunan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Helikopterdeki son kayıp kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada askeri helikopterin rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ve yolcuları arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirilmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23