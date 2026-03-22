Şeytanın ini Dimona: İran nükleer tesisleri cehenneme çevirdi!

Tahran'dan kalkan balistik füzeler, İsrail'in "dokunulmaz" sandığı Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu güney bölgesini ateş çemberine aldı. İşgalci ordunun tüm hava savunma sistemlerini devre dışı bırakan füzeler, nükleer tesislerin burnunun dibine düşerek siyonistlerin "demir kubbe" efsanesini yerle bir etti.

Dimona’da Panik ve Dehşet: Onlarca Yaralı, Şehir Felç Oldu!

Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 31 siyonistin yaralandığı doğrulandı. Ancak asıl kayıp paniğin ve dehşetin boyutlarında gizli. Füzelerin gökyüzünü aydınlattığı anlarda binlerce İsrailli sığınaklara koşarken, 20 kişi kalp krizi ve travma nedeniyle hastanelik oldu. Kamu sığınakları füzelerin doğrudan hedefi haline gelirken, bir binanın çöktüğü ve enkaz altında kalanların olduğu bildiriliyor. Yaralı yakınlarının "sığınağa girecek vakit bulamadık, füzeler üzerimize yağdı" şeklindeki feryatları, Siyonistlerin düştüğü aciz durumu gözler önüne seriyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Aciz Kaldı: "Yolu Yarıladık!"

İran'ın 8 dalga halinde gerçekleştirdiği misilleme saldırıları karşısında şaşkına dönen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, acizliğini "Yolu yarıladık" diyerek itiraf etti. Ancak İran’ın füzeleri Dimona'yı cehenneme çevirirken, siyonistlerin yolu yaraladığı değil, yok oluşa giden yolda son durağa yaklaştığı görülüyor.

İran, Şeytanın İni Dimona'yı Hedef Alarak Siyonistlere Unutulmaz Bir Ders Verdi! Savaşın 23. gününde nükleer tesislerin peş peşe hedef alınması, savaşın seyrini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. İran’ın füzeleri, Siyonistlerin nükleer gücünün bir kartondan kule olduğunu tüm dünyaya gösterdi.