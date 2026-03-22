Trump'tan İran'a 48 saat süre: "Açmazsanız santralleri vururuz!"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen trafiğe açması için 48 saatlik mühlet verdi. Sosyal medya hesabından dünyayı sarsan bir açıklama yapan Trump, Boğaz'ın açılmaması durumunda İran’ın elektrik santrallerini en büyüğünden başlayarak yerle bir edeceklerini ilan etti.
Küresel enerji arzının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı, ABD ve İran arasındaki gerilimin merkezine oturdu. Donald Trump, Tahran yönetimini doğrudan hedef alan paylaşımıyla, askeri müdahale kartını masaya sürdü. Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD harekete geçecek" dedi.
ELEKTRİK SANTRALLERİ HEDEFTE
Trump’ın tehdidi sadece askeri noktalarla sınırlı kalmadı. ABD Başkanı, Boğaz'ın açılmaması halinde İran’ın sivil hayatını ve sanayisini felç edecek bir strateji izleyeceklerini belirtti. Trump, "En büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edeceğiz" diyerek, hedeflerinin ülkenin enerji altyapısı olduğunu açıkça ifade etti. 48 saatlik geri sayımın başlamasıyla birlikte bölgede tansiyon en üst seviyeye çıktı.
