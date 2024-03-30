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Yaşam Yabani atlar böyle görüntülendi!
Yaşam

Yabani atlar böyle görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2024-03-30 17:23:00 -

Genellikle insanlardan uzak yaşayan yılkı atlar kameralara yansıdı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi sınırlarındaki Yaylacık ormanlarında yabani at olarak bilinen ve genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları görüntülendi.

Tavşanlı Yaylacık ormanlarında vatandaşların zaman zaman gördükleri yılkı atları, Tunçbilek işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sürüler halinde dolaşan yılkı atları, geçmişte doğaya salındığı için yabanileştikleri biliniyor. Akşam ezanına yakın Tunçbilek beldesine yakın mesafede bu atları görüntülediğini belirten Ayhan Oral, "Rutin çalışmalarımız sırasında bu atları gördüm. Yani şehrimizde böyle yaban hayvanların olduğuna şahit olunca mutlu oldum. Heyecan ve mutluluk hissettim. Normalde de yaban hayatını çok severim. Bu atları gördüğüm o anlarda cep telefonumu çıkartıp rahatsız etmeyecek şekilde o anları fotoğrafladım" dedi.

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