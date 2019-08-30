0553 313 94 23

Yabancıya konut satışı yılın ilk yarısında 20 bine yaklaştı

GYODER:- "Yabancılara yapılan konut satışları 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,9’luk artış ile 19 bin 952'ye yükseldi"- "Yılın ilk yarısında, ilk el satışlarda yüzde 38,6, ikinci el satışlarda ise yüzde 17 düşüş görüldü"

30 Ağustos 2019 Cuma 12:00
Yabancıya konut satışı yılın ilk yarısında 20 bine yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), yabancılara yapılan konut satışlarının 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,9’luk artış ile 19 bin 952'ye yükseldiğini açıkladı.

GYODER, "GYODER Gösterge - Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019-2. Çeyrek Raporu"nu yayınladı.Buna göre, kredi faizlerindeki düşüşün gayrimenkul satışlarını artıracağı ifade edildi.

Raporda, yılın ilk yarısında gayrimenkul sektörü ile ilgili gelişmeler, "2019 yılı ikinci çeyrek konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 27'lik bir düşüş göstererek 249 bin 363 adet seviyesinde kapandı. 2019 yılı ilk 6 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22’lik bir düşüşle 505 bin 796 adet oldu." şeklinde açıklandı.


- Konut satışlarındaki daralmada ipotekli satışlar etkili oldu

Yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre ilk el satışlarda yüzde 38,6, ikinci el satışlarda ise yüzde 17 düşüş görüldü.

İpotekli konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yaklaşık yüzde 60,2’lik bir düşüş gerçekleşirken, taleplerde yaşanan daralmada ipotekli satışların etkili olduğu görüldü.

İpotekli satışların dışında diğer satışlarda ise ikinci çeyrekte yüzde 10,9 aşağı yönlü hareket izlendi. Taleplerde yaşanan daralmaların konut fiyatlarındaki etkisi de görülmeye devam etti. Konut fiyat endeks artışında yılın ilk çeyreğinde de görülen ivme kaybı 2019 yılı ikinci çeyreğinde de görüldü. Mart ayı itibarıyla yüzde 3,45 olan Merkez Bankası konut fiyat endeksi yıllık artışı Mayıs ayında yüzde 1,57’ye kadar geriledi.


- Yabancıya konut satışı yüzde 68,9 arttı

Rapora göre, yabancılara yapılan konut satışları 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,9’luk artış ile 19 bin 952'ye yükseldi.

2019 yılı ikinci çeyrek bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 58,5’lik büyüme gerçekleşti. Toplam satışlar içinde yabancılara satışın aldığı pay ise ikinci çeyrekte yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

İkinci çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yüzde 44,3 pay ile İstanbul, ikinci sırada yüzde 21,2 pay ile Antalya yer aldı. Aynı dönemde konut satışlarında Türkiye'yi tercih eden ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran, Rusya Federasyonu oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:00
  1. GYODER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde’de ’30 Ağustos’ coşkusu
    1. Niğde’de ’30 Ağustos’ coşkusu
    2. Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya..
    3. Belediye Başkanı Faruk Demir’in 30..
    4. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü..
    5. Taksicinin dikkati sahte para..
    6. Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    7. Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    8. İzmir’de derbi ateşi yanacak
    9. Dumlupınar’da Zafer Bayramı coşkusu
    10. Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    11. Denizlili fotoğrafçıdan ‘insanlık..
    12. Ata sporlarının en güzel kareleri..
    13. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    14. Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç..
    15. Malatya’da Transanatolia heyecanı
    16. Yeni Malatyasporlu futbolculara..
    17. Adana’dan gelen öğrenciler, Tunceli’yi..
    18. 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş..
    19. Yavuzeli’nde Zafer Bayramı kutlandı
    20. "Hedefimiz her maçtan puan almak"
    21. Altay galibiyet için sahneye çıkıyor
    22. Doğu Anadolu’da sağanak yağış uyarısı
    23. Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    24. Hizbullah İsrail'in İHA saldırılarına..
    25. Kapıkule’de hurma taşıyan tırdan..
    26. 30 Ağustos Zafer Bayramı Malatya’da..
    27. Kuzey Ege'de 51 kaçak göçmen yakalandı
    28. TOKİ Niğde Efendibey konut sözleşmesi..
    29. Afyonkarahisar’da kamu çalışanları ile..
    30. Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması