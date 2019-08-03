Yabancının Türkiye iştahı arttı

VIPTurkishPass markası ile Türkiye’de yabancılara şirket kuruluşu ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İranlıların Türkiye’ye olan ilgisi katlanarak sürüyor.

Her yıl 3 milyon İranlı turist Türkiye’yi ziyaret ederken Türkiye’ye yönelik yatırım yapan İranlıların sayısında da dikkati çeken bir artış gözlemleniyor. Son birkaç yıldır Türkiye’den konut alımında Iraklılardan sonra ikinci sıraya, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına başvuruda ise ilk sıraya yerleşen İranlılar 2019 yılının ilk altı aylık döneminde Türkiye’de şirket açarak doğrudan sermaye yatırımı yapan yabancılar arasında da birinci sıraya yerleşmiş bulunuyor.

Büyük yatırım göçü

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre 2019 Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelinde 559 yabancı sermayeli anonim şirket, 5 bin 622 yabancı sermayeli limited şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 2 milyar 44 milyon 989 bin Türk Lirası olurken, bu sermayenin 1 milyar 700 milyon 855 bin liralık kısmını yabancı sermayedarlar Türkiye’ye getirmiş bulunuyor. Bu verilere göre yabancıların Türkiye’ye sermaye yatırımında tutar yüzde 83’ü aşıyor. Bu sermaye oranı ile yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de 2019 yılının ilk yarısında yaptıkları doğrudan sermaye yatırımı tutarı 1 milyar 800 milyon Türk Lirası sınırına dayanıyor. Beklentiler yıl sonu itibarıyla yabancıların Türkiye’ye sermaye yatırımı taahhüdünün 4 milyar Türk Lirasını aşması yönünde bulunuyor.

İstanbul revaçta

Yabancıların Türkiye’ye olan yoğun sermaye yatırımı ilgisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un açılan ve kapanan şirket istatistiklerine bakıldığında da doğrulanıyor. İstatistikler yabancıların şirket kuruluşu amacıyla özellikle İstanbul’a büyük bir ilgili duyduğunu gösteriyor.

2019 Ocak-Haziran döneminde kurulan yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 63’ü İstanbul Ticaret Odası’na kayıt yaptıran firmalardan oluşurken İstanbul’a getirilen yabancı sermaye miktarı da 1 milyar 200 milyon liraya yaklaşıyor. Yılın ilk altı ayında yabancılar tarafından İstanbul merkezli olarak 362 anonim şirket, 3 bin 530 de limited şirket kurulmuş bulunuyor.