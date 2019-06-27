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"Yabancıların İstihdama Erişim İmkanları" Konferansı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marrie Garelli:- "Türkiye, dünyanın en fazla mülteciyi misafir eden ülkesi konumundadır" - "Türk halkı ve devlet kurumları çarpıcı bir misafirperverlik ve cömertlik seviyesini ispat etmektedir"- Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat:- "192 farklı uyruktan 4,8 milyon yabancı toplumumuzda bizlerle bir arada yaşamakta ve ülkemizde hayatlarını devam ettirmektedir"

27 Haziran 2019 Perşembe 16:23
"Yabancıların İstihdama Erişim İmkanları" Konferansı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marrie Garelli, "Türkiye, diğer milletlerden 400 bin sığınmacıyı da dahil ettiğimizde, sınırlarında dünyanın en fazla mülteciyi misafir eden ülkesi konumundadır. Türk halkı ve devlet kurumları çarpıcı bir misafirperverlik ve cömertlik seviyesi ispat etmektedir." dedi.

Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) ortaklığında başkentte bir otelde "Yabancıların Sosyal Uyum Çerçevesinde İstihdama Erişim İmkanları ve Çözüm Önerileri" konferansı düzenlendi.

Konferansa, İGAM Başkanı Metin Çorabatır, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Garelli, Türkiye'nin 3,6 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaparak dünyaya mülteci misafirliği konusunda ders verdiği söyledi.

Suriye krizinin 8'inci yılına ulaştığını anımsatan Garelli, Suriye halkının savaştan kaçarak komşu ülkelere göç ettiğini kaydetti.

Garelli, "Türkiye, diğer milletlerden 400 bin sığınmacıyı da dahil ettiğimizde, sınırlarında dünyanın en fazla mülteciyi misafir eden ülkesi konumundadır. Türk halkı ve devlet kurumları çarpıcı bir misafirperverlik ve cömertlik seviyesi ispat etmektedir. Mültecilere onuruyla yaşama, okullarında eğitim alma ve iş yerlerine katılma fırsatı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin göç politikalarının, mültecilerin, kamu, sağlık, eğitim ve sosyal koruma hizmetlerine erişim imkanları sağladığını dile getiren Garelli, "Mültecilerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, gelir kaynaklarını temin edebilmeleri ve bağımsız para kazanabilmeleri, mültecilerin sosyal uyumunu, birlikte yaşama ve birlikte üretmenin parçası olmalarını sağlar." dedi.

- "Milletimiz göçleri başarıyla yönetti"

Beşkat ise Anadolu topraklarının tarihin her döneminde kitlesel göçlere maruz kaldığını belirtti.

Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen göçmenlerin Anadolu topraklarına giriş yaptığını anımsatan Beşkat, "Göçlerle şekillenen medeniyetimiz bizlere miras olarak kalmıştır. Devletimiz ve milletimiz bu göçleri başarıyla yönetmiştir." diye konuştu.

Beşkat, Suriye'deki krizin ciddi sayıda insan hareketliliğini tetiklediğini dile getirerek, "yabancıların uyumu" konusunun göç yönetiminde vazgeçilmez bir başlık olduğunun altını çizdi.

Yabancıların uyumu konusunun eğitim, sağlık, istihdam ve bilgilendirme başlıklarını kapsadığını aktaran Beşkat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"192 farklı uyruktan 4,8 milyon yabancı toplumumuzda bizlerle bir arada yaşamakta ve ülkemizde hayatlarını devam ettirmektedir. 4,8 milyonun her biri birer insan. Kendi topraklarını bırakıp gelirken valizinde kendi tecrübesini, kültürünü, geçmişini, acılarını ve umutlarını da ülkemize taşıyor. Aynı zamanda ülkemize çok ciddi fırsatlar da sağlıyor. Biz bunun bilincinde olarak istihdama dahil olmasını, sağlık hizmetlerinden aktif faydalanmasını, eğitim faaliyetlerine katılmasını, hak ve yükümlülüklerini doğru şekilde öğrenerek barış içerisinde ülkemizde yaşamasını önemsiyoruz. Göçü doğru yöneterek gelecekte daha sağlam ve etkin bir göç yönetimine ulaşmaya çalışıyoruz."

Konferans, Türkçe eğitimi, Türkiye üniversiteleri mezunlarının istihdama katılması, yabancılara yönelik sosyal kooperatifler, işveren ve işçi deneyimleri başlıklarını kapsayan panellerle yarına kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:23
  1. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  2. İGAM
  3. Jean-Marrie Garelli
  4. Metin Çorabatır
  5. UNHCR
  6. Yabancıların Sosyal Uyumu

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