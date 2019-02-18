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Yabancılara yapılan konut satışlarında artış sürüyor

Yabancılara yapılan konut satışlarında artış devam ediyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:22
Yabancılara yapılan konut satışlarında artış sürüyor

Yabancılara yapılan konut satışlarında artış devam ediyor. Ocak 2019 rakamlarında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu. Konuyla ilgili görüş bildiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı,“2019 yılında da yabancılara satışın arttığını görüyoruz. Vatandaşlık süreci, nakit alım gücü, dövizlerdeki artışın etkileri piyasayı yabancılar için çok avantajlı hale getirdi” dedi.



Geçen yılı 1 milyon 375 bin 398 konut satışı ile kapatan gayrimenkul sektöründe Ocak ayı konut satış istatistikleri açıklandı.Açıklanan konut satış istatistiklerine göre, 2019 yılı Ocak ayı yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu.



Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranındaazalarak 72 bin 937 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 455 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek payasahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 6 bin 785 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 3 bin 795 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 9 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Bayburt oldu.



Yabancılara yapılan konut satışlarında ‘İstanbul’ ilk sırayı aldı


2018’de yabancılara yapılan konut satış sayısının yüzde 78.4 artış göstererek 39 bin 663 olarak gerçekleştiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2019 yılında da yabancılara satışın arttığını görüyoruz. Vatandaşlık süreci, nakit alım gücü, dövizlerdeki artışın etkileri piyasayı yabancılar için çok avantajlı hale getirdi. Ocak 2019 rakamları da Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 168 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2019’da ilk sırayı 1 361 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 601 konut satışı ile Antalya, 182 konut satışı ile Ankara, 177 konut satışı ile Bursa ve 162 konut satışı ile Yalova izledi” açıklamalarında bulundu.



“Kredi kullanımı en düşük seviyelerde”


Özellikle konut kredisi faiz oranın yüksek seviyede olmasının talebi daraltan en önemli unsur olduğunu belirten Özelmacıklı “Şu anda yüzde 1.68 aylık faiz oranı ile 120 ay, 100 bin TL konut kredisi çekildiğinde, taksit tutarı aylık bin 943 TL, toplam geri ödeme ise 233 bin 181 TL oluyor. 5 yıl vadede ise aynı tutar ve faiz oranında aylık ödemeler 2 bin 658 TL oluyor. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların oranı da yüzde 38 seviyelerinden yüzde 20 seviyelerine kadar düştü. Bu satışların bir kısmı ise müteahhit firmaların finansman ihtiyaçlarının çözümü için yaptıkları satışlar” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:22
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