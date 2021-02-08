Yabancılara ‘ihtisas serbest bölgeleri’ne yatırım daveti

Yerli ve yabancı yatırımlarını arttırmak için elinden geleni yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pekcan, Türkiye’nin dışa dönük dinamik yapısıyla yatırımlar açısından cazip bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Olumlu ayrışıyoruz

Pekcan, Türkiye’nin hem stratejik konumu hem genç nüfusu hem de güçlü üretim ve dağıtım ağıyla diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif biçimde ayrıştığını vurguladı. Hükümet olarak yatırım ortamını iyileştirmek için önemli adımlar attıklarını dile getiren Pekcan, “Ülkemizin dünyanın stratejik tedarikçilerinden birisi olmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

İş yapmak kolay

Türkiye’yi Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 27 basamak yükseltip 33’üncü sıraya çıkardıklarını hatırlatan Pekcan, “Ticaret Bakanlığı olarak Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) önderliğinde yürütülecek tüm çalışmalara etkin katkı sunuyoruz, sunacağız” şeklinde konuştu.

Önemli imkanlar sunuluyor

Yatırım ortamını daha da iyileştirmek için Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi’ni 20 Şubat’ta devreye soktuklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti: “Proje çerçevesinde gerek yazılım gerek bilişim sektöründe olgunlaşmış ve ihracata yönelmek isteyen Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ile teknoloji odaklı yatırımlara daha geniş imkânlar sağlıyoruz. Mevcut serbest bölge teşviklerine ek olarak firmalara istihdam ve kira desteği veriyoruz. İlk olarak yazılım ve bilişim sektörü için uygulamaya geçirdiğimiz ihtisas serbest bölgeleri modelini ilerleyen dönemlerde genişletmeyi planlıyoruz. Modelden katma değeri yüksek diğer sektörleri de yararlandırmayı amaçlıyoruz. Tüm yatırımcıları ihtisas serbest bölgelerimizde yatırım yapmaya çağırıyoruz.”

Bir iyi haber daha

Pekcan, şirket kuruluş işlemlerini kolay kılacak hamleler yaptıklarını anımsattı. Ticaret sicili müdürlüklerini tek temas noktası haline getirdiklerine işaret etti. Pekcan, şirket kuruluş işlemlerinin tamamıyla elektronik ortamda gerçekleşmesini temin edecek bazı kanun değişiklik tekliflerinin ise Meclis gündeminde olduğunu duyurdu.

Firmalar destekleniyor

İhracatta devlet desteklerinin de ticaret ve yatırımlar açısından önemli olduğunun altını çizen Pekcan, şöyle devam etti: “İhracat odaklı çalışan şirketler yurt dışından daha kolay yatırım çekebilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızın yetkinlik düzeylerine göre farklılaşan pek çok destek enstrümanımız söz konusu. Bakanlığımız tarafından pazara giriş, markalaşma ve tasarıma kadar katma değeri yüksek ürün ihracatının arttırılması hedefiyle firmalarımızın desteklenmesine devam edilmektedir. Öbür yandan Türkiye Tanıtım Grubu’nun yurt dışında ülke ve ürün imajını geliştirerek sağlamlaştırması teşvik edilmektedir. Grubun farklı sektörlerle ve genel anlamda Türkiye’yle ilgili yaptığı çalışmalar, ülkemizin yatırım almasına olumlu katkıda bulunmaktadır.”

DTÖ’yle ortak adımlar

Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) ‘Yatırımın Kolaylaştırılması Çalışma Grubu’nda bulunduğunu aktaran Pekcan, şu bilgileri paylaştı: “Burada yatırımcının hukuki öngörülebilirliği, şeffaflığı ve kamu hizmetlerine kolay ulaşımı anlamında yapılacak çalışmalarda etkin olarak yer alınmaktadır. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesine özen ve önem gösterilmektedir. Her ne kadar Covid-19 nedeniyle 2020 yılında uluslararası doğrudan yatırımlarda belirgin bir durgunlaşma yaşansa da Türkiye’nin kaydettiği etkileyici büyüme performansı ve uygulamaya aldığı yapısal reformların pandemi sonrası dönemde pek çok yabancı şirketin ilgisini çekeceği öngörülmektedir.”

Kritik tavsiye

Ruhsar Pekcan, ilaveten “Ülke olarak dijital teknolojilere yatkınlığımız oldukça ileri bir noktadadır. Bununla beraber yenilikçilik, özgün tasarım ve inovasyon kabiliyetlerimiz hızla yükselmektedir. Yabancı yatırımcıların bu özelliklerimizi iyi okuyabilmeleri kendileri açısından faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.