Yabancılara "arsa vatandaşlığı" ayarı! Boş araziye pasaport yok!

Yabancıların taşınmaz alımıyla vatandaşlık kazanabilmesine ilişkin uygulamaya göre arsalar üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunması şartı getirildi.

Vazgeçmeye önlem alınmalı

Yeni düzenlemeyi değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, alınan kararların çok yerinde olduğunu ancak arsa payının tamamını topluca satın alarak üzerine yapılacak inşaattan vazgeçilmesi riski karşısında yetkili kurumunun önlem alması gerektiğini açıkladı.

Belli şartları var!

Yabancıların Türkiye vatandaşlığı için arsa alabilmesinin önüne geçildi. Yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulamada değişikliğe gidilerek vatandaşlık edinimi için yapılan alımlara arsaların üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunması şartı getirildi. Yazıcı, “Kat irtifakı kurulmuş arsalarda arsa payı alarak vatandaşlık ve ikamete yönelik bir işlem yapılmasına izin verilmesi çok doğru bir düzenleme. Ancak arsa payının tamamına topluca satın alarak üzerine yapılacak inşaattan vazgeçilmesi riski karşısında yetkili kurumunun önlem alması, atılan adımları daha da olumlu hale getirecektir.” dedi.

Yazıcı yeni düzenlemeyi şöyle değerlendirdi:

“Aslında işin özünde sadece kat mülkiyeti kurulmuş ve inşaatı bitmiş yapılarda vatandaşlık verilmesi onun da 400 bin dolar rakamından daha yüksek olması gerektiği kanaatindeyim. Böylece sürecin denetlenebilirliğini ve gerçekten ikamet için vatandaşlık alınabilirliğini de kontrol ettirecektir. Ayrıca pasaport için alımının da önüne geçecektir. Sadece bitmiş yapı satışı söz konusu olursa en azından yapı kullanılamıyorsa bile, arsa gibi boş durmaz, kiraya verilebilir, elektrik su doğalgaz bağlanılır. Onların vergileri olur, kiraya verilmesinden dolayı gelir vergisi doğar. Dolayısıyla bir Türk Vatandaşı nasıl vergi veriyorsa onlar da bu şekilde vergi verir, sadece mülkü alarak vatandaşlık almakla kalmamış olacaklar. Ayrıca yarım kalan inşaatlar nedeniyle oluşan dava konusu unsurlar da ortadan kalkmış olur. Bu konu ile ilgili yargıdaki yük azalır.”

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