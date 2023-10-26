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Ekonomi Yabancıdan beklenmedik çıkış! Analizlerine göre:106,8 milyon dolarlık hisse satışı belli oldu!
Ekonomi

Yabancıdan beklenmedik çıkış! Analizlerine göre:106,8 milyon dolarlık hisse satışı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 19:02:00 - 2023-10-26 19:43:39
Yabancıdan beklenmedik çıkış! Analizlerine göre:106,8 milyon dolarlık hisse satışı belli oldu!

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasada dikkat çeken bir hamle geldi! Hisse satışına yönelik hareketlilik devam ederken Merkez bankası bir gelişmenin haberini verdi: Fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 20 Ekim haftasında 106,8 milyon dolar hisse satışı yaptı. İlişkin müthiş gelişmeyi böyle duyurdu

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 20 Ekim haftasında 106,8 milyon dolar hisse satışı yaptı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 8,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları 0,4 milyon dolar , DİBS (Teminat) satımları ise 4,0 milyon dolar olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 0,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hise senedi stokları 29 milyar doların üzerinde

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 70,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 89,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 190,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 303,2 milyon dolar oldu.
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Şirket borçlanma senedi stokları 61,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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Yorumlar

Vay yavrum vay

Ekonomiye bakkkk hastalık bizde ihracaat . Özgürlük gidiyor demiyorlarda borclu özgür olurmu diyenler bir şey biomiyor bizim 2000 yilların KEMAL DERVİSLERİN devamları italleri biliyor hey nisanda faiz neydi şimdi ne gecede verdigin faizler nere gidiyor bu millet koyun koyun demi. Saf bile basit kalir sizin yaninizda
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