Hizbullah 'iç savaş' uyarısı yaptı!
Hizbullah, Lübnan-İsrail çerçeve anlaşmasını reddetti ve Lübnan makamlarının anlaşmayı uygulamaya yönelik herhangi bir girişiminin ABD destekli bir "iç savaşı" tetikleyeceği uyarısında bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hizbullah, Lübnan-İsrail çerçeve anlaşmasını reddetti ve Lübnan makamlarının anlaşmayı uygulamaya yönelik herhangi bir girişiminin ABD destekli bir "iç savaşı" tetikleyeceği uyarısında bulundu.
Anlaşmanın imzalanmasından bu yana Hizbullah'tan gelen ilk resmi yanıtta, milletvekili Hasan Fadlallah, Lübnan makamlarının anlaşmanın "uygulanmasını dayatamayacağını", bunu ancak "ABD'nin desteğiyle bir iç savaşa girerek" yapabileceğini söyledi.
Al Mayadeen'e konuşan Fadlallah, anlaşmayı İran ile ABD arasındaki "İslamabad süreci" müzakerelerini rayından çıkarma girişimi olarak nitelendirdi ve "direniş olmadan hiçbir şey geçemez" dedi.
"Lübnan makamlarının Lübnan'ı yok etmesine izin vermeyeceğiz." diyen Fadlallah, cuma günkü anlaşmanın "sahada hiçbir etkisi olmayacağını" ekledi. Fadlallah ayrıca İran'ın tutumunun değişmediğini söyledi ve Tahran'ın İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesinden önce herhangi bir anlaşma imzalamayacağını öne sürdü. Fadlallah'ın açıklamaları Lübnan, İsrail ve ABD'nin, iki taraf arasında gelecekteki bir barış anlaşmasının önünü açmayı amaçlayan üçlü çerçeve anlaşmasını imzalamasından saatler sonra geldi. Ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayan anlaşma Washington'daki 5 tur görüşmenin ardından imzalandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anlaşmanın "kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturma sürecini başlattığını" söyledi. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad, anlaşmayı "Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme, düşmanlıkların kalıcı ve nihai biçimde sona ermesini sağlama ve halkımızın topraklarına geri dönmesini mümkün kılma yolunda ilk adım" olarak nitelendirdi. İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ise anlaşmanın "İran dışarıda, Hizbullah dışarıda ve İsrail ile Lübnan arasında barış yolu açık" anlamına geldiğini söyledi. İmzanın ardından Netanyahu, çerçeve anlaşması kapsamında İsrail güçlerinin Hizbullah silahsızlandırılana kadar Lübnan'ın güneyinde kalacağını açıkladı. Netanyahu, İsrail ve Lübnan'ın Mavi Hat yakınlarında Hizbullah'ın tasfiye edileceği ve kontrolün Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredileceği 2 pilot bölge kurulması konusunda anlaştığını söyledi. Netanyahu'ya göre bu bölgelerden biri Litani Nehri'nin güneyinde, diğeri ise Litani'nin kuzeyinde, ilk Mavi Hat'ın dışında yer alıyor. Kaynak: Mepa News
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