Hizbullah 'iç savaş' uyarısı yaptı!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anlaşmanın "kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturma sürecini başlattığını" söyledi. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad, anlaşmayı "Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme, düşmanlıkların kalıcı ve nihai biçimde sona ermesini sağlama ve halkımızın topraklarına geri dönmesini mümkün kılma yolunda ilk adım" olarak nitelendirdi. İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ise anlaşmanın "İran dışarıda, Hizbullah dışarıda ve İsrail ile Lübnan arasında barış yolu açık" anlamına geldiğini söyledi. İmzanın ardından Netanyahu, çerçeve anlaşması kapsamında İsrail güçlerinin Hizbullah silahsızlandırılana kadar Lübnan'ın güneyinde kalacağını açıkladı. Netanyahu, İsrail ve Lübnan'ın Mavi Hat yakınlarında Hizbullah'ın tasfiye edileceği ve kontrolün Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredileceği 2 pilot bölge kurulması konusunda anlaştığını söyledi. Netanyahu'ya göre bu bölgelerden biri Litani Nehri'nin güneyinde, diğeri ise Litani'nin kuzeyinde, ilk Mavi Hat'ın dışında yer alıyor. Kaynak: Mepa News