Yabancı uyruklu şahsın aracından uyuşturucu çıktı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yabancı uyruklu bir şahsın aracında yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yabancı uyruklu bir şahsın aracında yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Köyü yakınlarında yabancı uyruklu H.E.M., isimli şahsın kullandığı otomobil durdurularak arandı. Jandarma ekiplerince aranan araç içerisinde 1 kilo satışa hazır toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği öğrenilen 3 bin TL paraya el konuldu. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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