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Aktüel Yabancı uyruklu 3 kişiye sahte evrak düzenleyen Faslı, yurt dışına çıkarken yakalandı
Aktüel

Yabancı uyruklu 3 kişiye sahte evrak düzenleyen Faslı, yurt dışına çıkarken yakalandı

Şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:10:13 -
Yabancı uyruklu 3 kişiye sahte evrak düzenleyen Faslı, yurt dışına çıkarken yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda yabancı uyruklu 3 kişiye sahte evrak düzenlediği tespit edilen Faslı Fouad El Moussaoui, polis ekiplerinin takibiyle yurt dışına çıkmadan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Eylül'de yaptığı uygulamada, Libya vatandaşı bir yolcunun kullandığı Fas pasaportunun kimlik sayfasının değiştirildiğini tespit etti.

Şüpheli yolcunun üzerini arayan polis ekipleri, sahte Almanya oturum kartı ve sürücü belgesi buldu.

Geriye dönük yapılan kamera incelemelerinde, aynı şüphelinin bir erkek ve kadınla irtibat kurduğu anlaşıldı.

Söz konusu kişileri yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin üzerinde sahte Belçika kimliği ile sahte Fransa oturum kartı tespit etti.

Şüpheliler, sorgularında sahte belgeleri ismini "Fouad" olarak bildikleri bir kişiden aldıklarını, bu kişinin aynı gün (15 Eylül) saat 20.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak Katar aktarmalı Brezilya'nın Sao Paolo kentine gideceğini söyledi.

Polis ekipleri, isminin Fouad El Moussaoui olduğu belirlenen Faslı şüpheliyi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakaladı.

El Moussaoui'ye "göçmen kaçakçılığı", diğer şüphelilere ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen Faslı Moussaoui, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi.



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