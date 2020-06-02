Yabancı turist gelmeyince oteldeki bütün direklere Türk bayrağı çekildi

Yabancı turistin henüz gelmediği Antalya’da, otellerde misafirlerin ülkelerine göre sıralanan bayrakların yerini Türk bayrakları aldı.

Antalya’da otellerde misafirlerin ülkelerine göre sıralanan bayrakların yerine Türk bayrakları çekildi. Yabancı misafirler geldikçe, otelde konaklayanların ülke bayrakları da dalgalanmaya başlayacak. Ancak o zamana kadar sadece Türk bayrağı dalgalanacak.

Crowne Plaza Otel Genel Müdürü Fatih Caner, sertifika kriterlerini yerine getirerek oteli açtıklarını ancak uluslararası uçuşların henüz başlamadığını hatırlatarak, "Şu anda sadece Türk misafirimiz var. Dolayısıyla direkler sadece Türk bayraklarıyla dolu. Diğer uçuşlar başlayıp yabancı ülkelerden misafirler gelmeye başladıkça o misafirlerin ülkelerinin ağırlığı doğrultusunda bayraklar yeniden güncellenecek. Tabiki Türk bayrağı en üst yerinde her zaman duracak” şeklinde konuştu.

“Direklerin boş kalması bizi üzdü”

“Direklerin boş kalması bizi gerçekten üzdü” diyen Caner, “Pandemi döneminde turist kabul edememenin, faaliyet gösterememenin acısını yaşadık. Dolayısıyla bayrak direği boş kalmaz. Şu anda otelimiz Türk turizmine hizmet veren bir tesis, o yüzden Türk bayraklarıyla donattık. Bugün otelimize yerleşik yabancı misafirler geliyor, bu gece konakladıktan sonra biz yarın mevcut konaklama listesine bakarak milliyetleri doğrultusunda sıralamayı güncelleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Bayraklar müşteri sayısına göre güncellenir"

Bayrakların asılmasındaki sıralamayla ilgili bilgi veren Caner, “Bununla ilgili farklı uygulamalar olmasına rağmen, kabul gören kural, otelin bulunduğu ülkenin bayrağının birinci sırada olması, ondan sonra otelin turist kabul ettiği ülkelerden misafir ağırlığına göre sıralama yapılmasıdır. Bunda minimum sayının çok önemi yoktur, bayrak yerindeki sıralama ve ağırlık doğrultusunda hesaplanır. Örneğin otelinizin yarısı Alman misafirle doluysa Alman bayrağı ikinci sıradadır, onun yarısı kadar Rus misafir varsa Rus bayrağı asılır sonra çeşitli ülke gruplarına göre bu sıralama devam eder" dedi.