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Ekonomi Yabancı stratejistlere göre reformlar piyasa dostu
Ekonomi

Yabancı stratejistlere göre reformlar piyasa dostu

Yabancı stretejistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik reform paketinin hem piyasa ve yatırımcı dostu olduğuna hem de enflasyonla mücadeleyi ön plana çıkardığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:04:00 -
Yabancı stratejistlere göre reformlar piyasa dostu

Ekonomist Piotr Matys, paket sayesinde enflasyonu daha düşük seviyelere indirilebileceğini söyledi. Matys, Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kurulmasının gıda fiyatları gibi birtakım unsurlarda yapısal değişikliklerle sonuçlanabileceğinin altını çizdi. Ekonomi reformlarının hükümet ve Merkez Bankası tarafından enflasyonu düşürmek için koordineli çalışıldığını ortaya koyduğunu vurguladı. Yüzde 5’lik enflasyon hedefinin Türkiye ekonomisinin bütün potansiyelini ortaya çıkarabilecek ve hane halkı üzerindeki yüksek fiyat yükünü hafifletebilecek önemli bir bileşen olduğunu da kaydetti. Yatırım analisti Timothy Ash ise “Ekonomi reformları, sorunlu kredisi bulunsa da yaşama şansı olan şirketlerin doğru yönlendirilmesi açısından olumlu” diye konuştu. Ash, reformların yatırımcının lehine olacağını ifade etti.

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