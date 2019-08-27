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Yabancı öğrenciler, yaşlıların evini temizledi

Mezitli Belediyesi’nin konuğu olarak Mersin’de bulunan aralarında Meksika, İspanya, Hong Kong gibi farklı ülkelerden gelen öğrenciler yaşlıların evine giderek temizlik yaptı.

27 Ağustos 2019 Salı 14:22
Yabancı öğrenciler, yaşlıların evini temizledi

Mezitli Belediyesi’nin konuğu olarak Mersin’de bulunan aralarında Meksika, İspanya, Hong Kong gibi farklı ülkelerden gelen öğrenciler yaşlıların evine giderek temizlik yaptı.


Yaşlılar, kendileri ile yakından ilgilenerek, tuvalet temizliğinden cam silmeye, kahve yapmaktan ayak bakımına kadar her türlü işle ilgilenen yabancı öğrencileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Temizlik sonrası konuk gençlerle sohbet eden yaşlılar, fotoğraf albümlerini göstererek, geçmiş anılarını anlattı. Sıcak ve samimi bir ortamda yaşlılarla ilgilenen gençler daha sonra Mezitli Belediyesi Aktif Yaş Alma Merkezi ve Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi’ni de ziyaret ederek temizlik yaptı. Mezitli Belediyesi çalışanlarının sıcak ilgi ve yardımseverliğini gösterdiklerini dile getiren yaşlı vatandaşlar, “Her hafta olduğu gibi kapımız çalınınca ilginç bir sürprizle karşılaştık. Dillerini, kültürlerini bilmediğimiz gençlerimiz gelerek evimizde temizlik yaptı, bizimle tercüman aracılığı ile sohbet etti. Birlikte Türk kahvesi bile içtik. Daha sonra internet üzerinden görüşme yapmak için de sözleştik. Artık çok uzaklardan dilini bile bilmediğimiz dostlarımız var” dediler.


Türkiye’de olmaktan ve böylesi önemli deneyimler yaşamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise “Burada çok farklı ortamlarda bulunduk. Önce engelli kardeşlerimizle eğlendik. Arkasından yaşlı insanlara yardım ettik. Burada olmak bizim için çok güzel. Yaşlılarımızla çok önemli ilişkiler yaşadık. Aynı dili konuşmasak ta onlar bizi anladı biz anılarını severek dinledik. Farklı bir iletişim şekli kurduk ve mutlu olduk” şeklinde konuştular.


Mezitli Belediyesi sınırları içinde yaşayan, kimsesiz yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için yaşlı bakım hizmetlerini faaliyete geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli yaşlılarımızın yoğun yaşadığı bir kent. Yaşlılarımızın, sağlıklı bir yaşam süreci geçirmelerini sağlamak, yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla görevlilerimiz belirli periyotlarda ziyaretlerde bulunuyor. Görevlilerimiz, yaşlılarımızın tedavilerine aracı oluyor, kişisel bakım, ev temizlik işlerini yapıyorlar. Çoğu zaman da gidip sohbet ediyor birlikte kitap okuyorlar” diye konuştu.


Mezitli Belediyesi’nin konuğu olarak farklı ülkelerden gelen gençleri yaşlılarla buluşturarak farklı bir zaman geçirmelerini istediklerini belirten Tarhan, “Hem yaşlılarımız hem de konuklarımız için ilginç deneyimler oldu. Konuklarımız Türk kültürünü tanımak açısından farklı bir buluşma sağladılar. Temizlik yaptılar, sohbet ettiler, kişisel bakım yaptılar. Konuk gençlerimizin gösterdiği hoşgörü ve yardımseverliği Türk gençlerimizden de bekliyoruz.Herkesin yapacağı bir şey vardır. Eğer Yaşlı Bakım merkezimizle iletişime geçerlerse çok önemli projelere birlikte imza atabiliriz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:22
  1. kültür
  2. fotoğraf
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