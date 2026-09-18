Her şey polisin ağlayan kadını fark etmesiyle başladı! 3 kişi tutuklandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sırasında ağlayan bir kadını fark ederek yanına gitti. Kadının, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söylemesi üzerine inceleme başlatıldı. Şüphelilerin yönlendirmesiyle evini satan kadın, satıştan elde ettiği paranın 2 milyon 329 bin TL'sini belirlenen banka hesaplarına gönderdi. Bunun üzerine Samsun polisi, şüphelilerin yakalanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evini dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları belirlendi. Bağ evinin çevresinin kamera sistemiyle kontrol altında tutulduğu da tespit edildi.

BAĞ EVİNE KOÇBAŞIYLA GİRİLDİ

15 Eylül 2026 tarihinde Samsun ve Şanlıurfa polisinin ortak çalışmasıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, Şanlıurfa'daki bağ evinin kapısını koçbaşıyla açarak içeri girdi. Evde bulunan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerin 2 cep telefonunu pencereden bahçeye attığı belirlendi. Polis ekiplerince bulunan telefonlar muhafaza altına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerin Ankara'da yaşayan başka bir kadınla telefonda görüştükleri de tespit edildi. Kadının, şüphelilerin yönlendirmesiyle daha önce 1 milyon 500 bin TL gönderdiği, bu kez de 2 milyon TL daha göndermeye hazırlandığı belirlendi. Kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, operasyon sırasında telefondan gelen sesleri duyunca görüşmeyi sonlandırdı. Şüphelenerek en yakın polis merkezine giden kadın, yaşadıklarını anlattı. Yapılan kontrollerde onun da nitelikli dolandırıcılık mağduru olduğu tespit edildi. Böylece kadının 2 milyon TL daha göndermesinin önüne geçildi.

BAĞ EVİNDEN ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ÇIKTI

Bağ evinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Ayrıca 56 adet Lyrica ile 12 adet Captagon olduğu değerlendirilen hap bulundu. Ele geçirilen dijital materyaller, şüphelilerin bağlantılarının ve soruşturmaya ilişkin diğer delillerin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı. Samsun polisinin yürüttüğü çalışmalar ve farklı adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli yakalandı. Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve Şanlıurfa'daki bağ evinde suçüstü yakalanan C.C., İ.İ.S. ve M.E.T., Samsun'a getirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan C.C., İ.İ.S. ve M.E.T. tutuklandı. Diğer 6 şüphelinin ise yakalandıkları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Samsun Adliyesinde ifade verecekleri öğrenildi.