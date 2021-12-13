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Aktüel Yabancı Öğrenciler, “Türkiye’nin gönüllü elçisi” olmak istiyor
Aktüel

Yabancı Öğrenciler, “Türkiye’nin gönüllü elçisi” olmak istiyor

Türkiye’ye eğitim amacıyla dünyanın farklı ülkelerinden burs programı kapsamında gelen uluslararası öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde “Türkiye’nin gönüllü temsilcisi” olmak istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:57:00 -
Yabancı Öğrenciler, “Türkiye’nin gönüllü elçisi” olmak istiyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen “6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi”ne katılan öğrenciler, Türkiye’de öğrenci olma deneyimini ve gelecekle ilgili beklentilerini anlattı. Selçuk Üniversitesinde doktora öğrencisi Afgan Nurullah Seyfi, Türkiye’nin her alanda model bir ülke olduğunu belirterek, “Biz Türkiye’nin gönüllü elçisi olarak kendi ülkemize döneceğiz ve bunu hayat boyu devam ettireceğiz. Kendi ülkemizde de Türkiye’yi temsil edeceğiz” diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesinde Mikrobiyoloji bölümünde doktora öğrencisi olan Nijeryalı Wasiu Ayodele Abibu ise “Burada eğitim adına bize verilen fırsatlar ilerleyen dönemde kariyerimiz için çok önemli katkı sağlayacak. Ben de ülkeme döndüğümde buradakine benzer çalışmaları ve öğrendiklerimi aynı şekilde uygulamak istiyorum” dedi.

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