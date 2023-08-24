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Gündem Yabancı öğrenci sayısı rekor seviyeye ulaştı
Gündem

Yabancı öğrenci sayısı rekor seviyeye ulaştı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 15:00:00 -
Yabancı öğrenci sayısı rekor seviyeye ulaştı

ZBEÜ'DE Geçtiğimiz yıla kıyasla yabancı öğrenci sayısı bin 672'den 2 bin 780'e yükseldi.

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), YKS sonuçlarına göre yabancı öğrenci kontenjanlarında büyük bir artış kaydetti. Geçtiğimiz yıla kıyasla yabancı öğrenci sayısı bin 672'den 2 bin 780'e yükseldi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin yabancı öğrenci kontenjanlarına olan talep yükseldi. Uluslararası öğrencilerin üniversiteye olan ilgisinde kayda değer bir artış yaşandı.
YKS sonuçlarına göre Mühendislik Fakültesine 335, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 210, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine 197, Güzel Sanatlar Fakültesine 154, Ereğli Eğitim Fakültesine 119, Fen Fakültesine 90, Sağlık Bilimleri Fakültesine 60, İlahiyat Fakültesine 50, Denizcilik Fakültesine 49, Devlet Konservatuvarına 44, Diş Hekimliği Fakültesine 20, Eczacılık Fakültesine 20, İletişim Fakültesine 20, Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesine 20, Tıp Fakültesine 20 öğrenci yerleşti.
Uluslararası öğrencilerin ilgi gösterdiği birimler arasında fakültelerin yanı sıra meslek yüksekokulları da yer aldı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 450, Zonguldak Meslek Yüksekokuluna 237, Devrek Meslek Yüksekokuluna 151, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 151, Alaplı Meslek Yüksekokuluna 128, Çaycuma Meslek Yüksekokuluna 98, Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokuluna 63, Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokuluna 30, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokuluna 25, Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna 20, Devrek Adalet Meslek Yüksekokuluna 19 öğrenci yerleşti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uluslararası öğrencilerin üniversitemizde eğitim görmesi, kampüsümüzü daha da renklendiriyor ve kültürel çeşitliliği teşvik ediyor. Bu yılki yabancı öğrenci sayımızda yaşanan büyük artış, üniversitemizin uluslararası arenadaki tanınırlığının bir göstergesidir" dedi.

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