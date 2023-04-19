Yabancı menşeli lüks araçlar Yavaş’ı yalanlıyor! foyası ortaya çıktı!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler bayram ikramiyesi kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Belediye çalışanları, ikramiyelerin bayram sonrasına bırakıldığını telefon mesajı ile öğrenmişti.

Bayramda çalışanları ikramiyesiz bırakan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın foyası ortaya dökülüyor.

3. yıl Faaliyet Raporuna Mansur Yavaş'ın göreve geldiği Nisan 2019'dan bu yana belediye bünyesindeki iştirak şirketleri dahil 29 bin 446 olan personel sayısı 37 bin 83'e yükseldi. Buna göre personel sayısında 2019 yılından bu yana 7 bin 637 artış gerçekleşti.



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YÜZDE 30'UNA DENK GELİYOR

Bu süre içerisinde çeşitli nedenlerle işten ayrılan 3 bin 546 personelin yerine de yenileri alındı. Mansur Yavaş döneminde 11 bin 183 yeni personel alındığı anlaşıldı. Bu da tüm personel sayısının yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor.

16 YABANCI MENŞELİ ARAÇLAR MANSUR YAVAŞ'I YALANLIYOR

Mansur Yavaş tarafından yayınlanan tasarruf genelgesi doğrultusunda Belediye bünyesindeki lüks binek araçların satılacağı, böylece 2 milyondan fazla gelir elde edilmesinin beklendiği yönünde açıklama yapılmıştı. Buna rağmen Meclis Denetim Raporunda, mevzuatta açıkça yasaklanmış olmasına rağmen Belediye bünyesinde 16 yabancı menşeli araç bulunduğu tespitine yer veriliyor.