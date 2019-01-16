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Yabancı ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys:-"TL yeterli derecede istikrara kavuştuğu zaman TCMB, şu anki sıkı para politikasında gevşeme yapabilir hale gelecek"-Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey:-"TCMB, politika faizini bu yılın sonuna kadar yüzde 20'ye düşürebilir"

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:58
Yabancı ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, TL yeterli derecede istikrara kavuştuğu zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), şu anki sıkı para politikasında gevşeme yapabilir hale geleceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, TL yeterli derecede istikrara kavuştuğu zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), şu anki sıkı para politikasında gevşeme yapabilir hale geleceğini belirtti.

Enflasyondaki gerilemenin TL için pozitif bir sinyal olduğunu ifade eden Matys ancak TL'nin yıla dalgalı bir şekilde başladığını ve bankanın para politikasında tedbirli davranması gerektiğini aktardı. Matys, TL'nin para politikasında çok önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Düşen petrol fiyatlarının enflasyonun düşmesine katkıda bulunduğunu anlatan Matys, TCMB'nin beklenti anketindeki enflasyon öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci yarısında para politikasında gevşemeye gidebileceğini söyledi. Bankanın mart ayında sembolik bir faiz indirimine gidebileceğini vurgulayan Matys, 25 ya da 50 baz puanlık faiz indirimlerinin önemli bir etkisinin olmayacağını ancak hane halkı ve şirketlerde rahatlama görülebileceğini belirtti.

- "Ekonomide yapılacak reformların hızlandırılması, TL'ye ve yurt içi varlıklara olan güveni iyileştirme çabasına katkıda bulunacak"

Matys, Türkiye'nin ödemeler dengesindeki gelişmelerin de bankanın devam eden bir yeniden dengelenme aşamasında olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti. Ekonomide yapılacak reformların hızlandırılmasının TL'ye ve yurt içi varlıklara olan güveni iyileştirme çabasına katkıda bulunacağını aktaran Matys, bunun da TCMB'nin hareket alanını genişleteceğini dile getirdi.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin para politikasında gevşemeye gitmesinin uzak olmadığı kaydetti. Para politikasında gevşemenin eli kulağında olduğunu belirten Tuvey, bankanın bu ay sonunda açıklayacağı enflasyon raporunda tahminlerde aşağı yönlü revizyonlar yapabileceğini ve bunun da faiz indirimi için bir sebep sayılabileceğini ifade etti.

TCMB'nin mart ayında faiz indirimine başlayabileceğini belirten Tuvey, politika faizinin bu yılın sonuna kadar yüzde 20'ye düşüreceği öngörüsünde bulundu.

ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom ise mart ayında faiz artırımına gidilip gidilmeyeceğini enflasyon verisine bağlı olduğunu aktardı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:58
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