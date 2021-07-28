Yabancı düşmanı Tanju Özcan'ın skandal sözleri sonrası harekete geçildi!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre,CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.
Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.
''Yabancılardan 10 kat fazla su ücreti alacağız''
Bolu Belediye Başkanı Özcan, ''Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız'' şeklinde konuşmuştu.