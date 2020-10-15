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Aktüel Yabancı bayraklı gemide, 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Aktüel

Yabancı bayraklı gemide, 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:40:21 -
Yabancı bayraklı gemide, 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu önlerindeki yabancı bayraklı bir gemide 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile tütün ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yabancı bayraklı ticari gemi kontrol edildi.

Kontrolde, geminin ambarlarında yaklaşık 2 milyon 845 bin paket beyan dışı sigarayla 38 bin 433 kilogram tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemler devam ediyor.

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